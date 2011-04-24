İstanbul'da 12 araç kundaklandı

T24 - Bağcılar ve Fatih’te yüzleri maskeli kişiler sokak içinde park halindeki otomobilleri benzin dökerek yaktı. Gece yarısından sonra başlayan eylemlerde toplam 12 otomobil yakıldı.

Günlerdir süren oto kundaklamaları dün gece de devam etti. Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 19’uncu Sokak’ta saat 01.00 sıralarında park halindeki 5 otomobil benzin dökülerek yakıldı. Olaydan kısa süre sonra Kemalpaşa Mahallesi’nin yanındaki Fevzi Çakmak Mahallesi 10/9 Sokak içinde de 3 otomobil yakıldı. Yangınlar, vatandaşlar ve daha sonra olay yerlerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bağcılar’daki oto kundaklamalarından 3.5 saat sonra da Fatih Küçükayasofya Mahallesi Tahsinbey Sokak içinde, park halindeki 4 otomobil yine benzin dökülerek yakıldı. 2 otomobilin tamamen 2’sinin de kısmen yandığı araçlarda çıkan yangınlara ilk müdahaleyi yine mahalleli yaptı. Vatandaşın söndüremediği yangın Fatih grubuna bağlı itfaiye ekipleri tarafından su ve köpük sıkılarak söndürüldü.

Polis, olaylar üzerine önlemlerini artırırken, otomobil sahipler de araçlarının yakılmasına isyan ederek, "Otomobillerden ne istiyorlar? Bir an evvel suçluların yakalanmasını istiyoruz" dediler.



