İstanbul'da 11 milyonluk sahte dolar operasyonu

İstanbul Ataşehir’de bir AVM’nin otoparkında yapılan operasyonda bir otomobilde bin 100 balya halinde sahte 11 milyon dolar ele geçirildi. Sahte dolarları 1.5 milyon dolara Suriyelilere satmaya hazırlanan çetenin iki üyesi gözaltına alındı.

İstanbul’da sahte 11 milyon doları piyasaya sürmeye hazırlanan uluslararası bağlantılı kalpazanlık şebekesi çökertildi. İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürü Hakan Sıralı’nın bizzat yönettiği operasyon 2 ay önce başladı. Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir’in haberine göre, emniyete gelen ‘Suriye uyruklu kişilerce piyasaya sahte para sürülecek’ ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, muhbir kullanarak sahte paranın kaynağını ve basım yerini bulmaya çalıştı. İki aylık çalışma sonucunda çete üyeleri tespit edildi ve fiziki takibe başlandı.

Suriyeliler korktu

Suriye uyruklu çete takip edilirken Mali Şube ekipleri 5 aydır takipte olduğu başka bir kalpazan ekibine de operasyon kararı aldı. Yapılan operasyonda altı ilçede baskınlar düzenlendi ve sahte 20 milyon TL ele geçirildi. Yakalanan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı. Ancak Mali Şube’nin bu operasyonu takip edilen Suriyeli çeteyi korkuttu. Yakalanma korkusu ile sahte paraları Türkiye’de piyasaya sürmekten vazgeçen çete üyelerinin, paraları Suriye’ye götürme kararı aldığı saptandı.

Nakil zulalı arabayla

Suriyelilerin stratejilerini değiştirdiği bilgisine ulaşan polis, yurt dışına kaçırılmadan sahte paraları elde etmek için operasyon kararı aldı. Çete, yurt dışına kaçırmak için sahte paraları sakladıkları yerden çıkartınca da operasyon için düğmeye basıldı. Ataşehir’deki bir AVM’nin otoparkında yapılan baskında park halindeki 41 HC 541 plakalı otomobilde, H.B.A.(36) ve O.M.(34) gözaltına alındı. İki şüpheliyi otomobilden indiren polis, bagajda koli içerisinde yaptığı araştırmada bin 100 balya halinde sahte 11 milyon dolar ele geçirdi. Şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, sahte paraları 1 buçuk milyon dolar karşılığında Suriye uyruklu bazı kişilere satacaklarını söylediği öğrenildi. Paranın el değiştirmesinden sonra zulalı bir araçla Suriye’ye götürüleceği bilgisi üzerine polis şimdi zula aracı İstanbul’a getirecek kişileri tespit etmeye çalışıyor.

Kağıtları çok kaliteli

Polis yetkilileri, yapılan operasyonun İstanbul’da son 10 yılda gerçekleştirilen sahte dolar operasyonlarının en büyüğü olduğunu bildirdi. Yetkililer, kalpazanların sahte paraları son derece kaliteli kağıtlara bastığını ve hepsinde aynı seri numarasının kullanıldığını da bildirdi. Sahte paraların nerede, hangi matbaada ve nasıl basıldığı da araştırılıyor.

Hakan Müdür’den sahtecilere

ikinci büyük darbe...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şube Müdürü Hakan Sıralı öncülüğünde ikinci büyük sahte para operasyonuna imza attı. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü yapan Hakan Sıralı, 17 Aralık soruşturması sonrası Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Müdür Sıralı döneminde Mali Şube ekipleri iki büyük sahte para operasyonuna imza attı. Ekipler ayrıca gurbetçilerin milyonlarca lirasının dolandırıldığı Call Center dolandırıcılık çetesini de çökertti. Tüm yurttaki İstanbul merkezli operasyonlarda 76 kişi yakalandı.