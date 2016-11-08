İstanbul'da 11 ilçede elektrik kesintisi

Avrupa yakasında 11 ilçenin bazı bölgelerinde, 10 Kasım Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında;

Fatih'te 00.00 ile 03.00 arasında Haseki Sulan Mahallesi Haseki Caddesi, Dr. Adnan Caddesi, Cerrahpaşa Caddesi Hacı Bayram Mektebi, Kafesçi İsmail, Tütüncü Hasan sokakları ve civarlarında, 03.00 ile 06.00 arasında Kemalpaşa Mahallesi Şirvanizade, Mektep, Defter, Yeşiltulumba, Selimpaşa sokakları ve civarlarında elektrik kesintisi yapılacak.

Çatalca'da 00.00 ile 03.00 arasında Muratbey Merkez Mahallesi Akçeşme Caddesi Keyif Sokak, Fabrikalar Caddesi ve civarlarına, 03.00 ile 06.00 arasında Kaleiçi Mahallesi Limon Sokak ve Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı ve civarlarına elektrik verilemeyecek.

Silivri'de 09.00 ile 17.00 arasında Gazitepe Mahallesi, Velibey Caddesi ve civarlarında elektrik kesintisi olacak.

Güngören'de 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Mahallesi İkram, Ünlü, Sakız, Altın Bakkal sokakları, Bayrampaşa, Zübeyde Hanım Caddesi Saray Sokak ve civarlarında, 10.00 ile 20.00 arasında Merkez Mahallesi Sülün Sokak ve civarlarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Gaziosmanpaşa'da 09.00 ile 13.00 arasında Karayolları Mahallesi 621,617, 621/1, 616 ve 619 sokakları ve civarına, 09.00 ile 12.00 arasında Karadeniz Mahallesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kağıthane'de 09.00 ile 11.00 arasında Gültepe Mahallesi, Akçil, Akyol, Ayabakan, Budak, Buyur, Dere ve Erguvan sokakları, Galata Deresi Caddesi İşçi, Kamber, Papatya, Suzan, Yeşilçay ve Yosun sokakları, Harmantepe Mahallesi Dere Çıkmazı, İstek, Mercan sokakları, Hürriyet Mahallesi Anıl ve Hudut sokakları ve civarları, 16.00 ile 18.00 arasında Ortabayır Mahallesi Ağaçaltı, Ağaçaltı, Arka ve Beller sokakları, Çakmak Caddesi Kırlangıç ve Meydan sokakları, Sarıgöl Caddesi, Talatpaşa Caddesi ve civarları elektrik alamayacak.

Şişli'de 09.00 ile 11.00 arasında Kuştepe Mahallesi Akarca, Duran, Güney 2, Hisar ve Hudut sokakları, İnönü Caddesi Kumru, Önder, Özgür ve Papatya sokakları, Yeşilce Caddesi, Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi Kiraz Sokak ve civarlarında elektrik kesintisi olacak.

Sarıyer'de 09.00 ile 16.00 arasında Maslak Mahallesi Akasya Sokak ve civarı elektrik alamayacak.

Zeytinburnu'nda 10.00 ile 12.00 arasında Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi Beşkardeşler, Beşkardeşler 1, Beşkardeşler 2 ve Beşkardeşler 3 sokakları ve civarları elektriksiz kalacak.

Beşiktaş'ta 11.30 ile 14.00 arasında Etiler Mahallesi Emin ve Tepecik Yolu sokakları ve civarlarında, 13.00 ile 16.00 arasında Levent Mahallesi Bambu ve Begonya sokakları, Çamlık Caddesi Emel, Fesleğen, Didem, Fulyalı ve Güllü sokakları, Hacı Adil Caddesi Karanfil, Karanfil Aralığı, Mektep, Menekşe, Morkaranfil, Ortanca, Safran, Sıklamen, Sülün, Sümbül, Şakayıklı, Tutya, YeniSülün, Yolal, Zakkum, Zabaklı ve Zerrin sokakları ve civarlarında, 09.00 ile 11.30 arasında Bebek Mahallesi Ayşesultan Sokak ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Sultangazi'de 12.00 ile 15.00 arasında Sultançiftliği Mahallesi 9 ve 10. sokaklar, Ordu Caddesi 205 ve 203 sokakları ve civarlarına, 15.00 ile 18.30 arasında Cebeci Mahallesi, 2459, 2460 ve 2465. sokakları ve civarlarına elektrik verilemeyecek.