T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul’da 11 HDP’li tutuklandı

22 ilçede yapılan baskınlar sonucu 31 siyasetçi gözaltına alınmıştı

24 Ocak 2016 14:03

21 Ocak’ta İstanbul’un 22 ilçesinde yapılan ev baskınları sonucu, aralarında HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Genel Merkez Saymanı Zeki Çelik, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) MYK üyesi Berat Anlı’nın da bulunduğu 31 Kürt siyasetçiden 11’i “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklanırken, 20’si serbest bırakıldı

sendika.org’un haberine göre İstanbul’da 21 Ocak günü gözaltına alınan 31 HDP’li siyasetçi dün tutuklama talebiyle Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan 31 Kürt siyasetçinin savcılık ifadelerinin ardından, 28’i tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Hasan Çaplık, Zennure Özdemir ve Erdal Fidan gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklamaya sevkedilen 28 Kürt siyasetçinin hakimlik sorgusunun ardından, 11 kişi “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan isimler ise şöyle:

1- Zeki Çelik

2- Sıddık Koçgürbüz

3- Ömer Aşkara

4- Osman Nuri Baymaz

5- Mustafa Demir

6- Hüseyin Gök

7- Gani Önal

8- Cuma Yaşar

9- Burhaneddin Büdüş

10- Abubekir Bakır

11- Abdurrahim Erol

ETİKETLER

hdpgözaltısiyasetçiev baskını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24