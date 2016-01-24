İstanbul’da 11 HDP’li tutuklandı

21 Ocak’ta İstanbul’un 22 ilçesinde yapılan ev baskınları sonucu, aralarında HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Genel Merkez Saymanı Zeki Çelik, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) MYK üyesi Berat Anlı’nın da bulunduğu 31 Kürt siyasetçiden 11’i “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklanırken, 20’si serbest bırakıldı

sendika.org’un haberine göre İstanbul’da 21 Ocak günü gözaltına alınan 31 HDP’li siyasetçi dün tutuklama talebiyle Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan 31 Kürt siyasetçinin savcılık ifadelerinin ardından, 28’i tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Hasan Çaplık, Zennure Özdemir ve Erdal Fidan gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklamaya sevkedilen 28 Kürt siyasetçinin hakimlik sorgusunun ardından, 11 kişi “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan isimler ise şöyle:

1- Zeki Çelik

2- Sıddık Koçgürbüz

3- Ömer Aşkara

4- Osman Nuri Baymaz

5- Mustafa Demir

6- Hüseyin Gök

7- Gani Önal

8- Cuma Yaşar

9- Burhaneddin Büdüş

10- Abubekir Bakır

11- Abdurrahim Erol