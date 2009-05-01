İstanbul'da 108 gözaltı, 21 polis yaralı

İstanbul Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs kutlamaları sırasında 108 kişinin gözaltına alındığını, 21 polisin yaralandığını açıkladı.



İstanbul Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs kutlamaları sırasında 108 kişinin gözaltına alındığını, 21 polisin yaralandığını belirterek, "Sivil vatandaşlarımızdan 20'ye yakın kişinin hastanelere ayakta tedavi edilmek üzere müracaatı olduğunu da biliyoruz" dedi.



Vali Güler, İstanbul Valiliği'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli yerlerde polise taş, molotofkokteyli, sapanla çelik bilye atarak ve kaldırım taşlarını sökerek saldırılar olduğunu söyledi.



İş yerlerine ve araçlara zarar veren, yasa dışı toplantı için zorlamak suretiyle alanlara gelmek isteyen gruplara, değişik noktalarda polisin zor kullanmak durumunda kaldığını ifade eden Güler, "Zor kullanmanın şartlarını polisimiz sabırla uyguladı. Çok az yerde gaz kullanılması söz konusu oldu ama gerekli olan kuvvetin de kullanılması zorunluluğu tabii ki doğdu" dedi.



Muammer Güler, şunları söyledi:



"Şu ana kadar 108 gözaltı var ve maalesef 21 polisimiz de yaralı durumunda. Bunlardan bir tanesi gelen taş nedeniyle kolu kırılan bir polis memurumuz. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sivil vatandaşlarımızdan 20'ye yakın kişinin hastanelere ayakta tedavi edilmek üzere müracaatı olduğunu da biliyoruz. Çok sayıda sapan, molotofkokteyli, sprey, yasa dışı pankartlar gibi ele geçirilen malzemeler de var. Bunların kanuni gereğini yapacağız tabii ki."

