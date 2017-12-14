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İstanbul'da 103 sokağın ismi değişti

  Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, şehirde bulunan bazı park, yol ve sokak isimlerinin değiştirilmesini onayladı

14 Aralık 2017 20:40

 

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, şehirde bulunan bazı park, yol ve sokak isimlerinin değiştirilmesini onayladı.

İBB Meclisi\'nin Aralık ayı toplantısının bugünkü oturumunda, \"Gülen\", \"Himmet\", \"Paralel\" gibi kelimelerden oluşan ya da gülünç ve ahlaka aykırı görülen 192 isim değişikliği talebinin 103\'ü, oy birliği ile değiştirildi. İsmi değişen yerler arasında; Gülen Caddesi, Hakan Şükür, Zaman, Samanyolu, Sızıntı, Aksiyon, Cihan, Himmet, Hizmet, Dumanlı gibi sokak isimleri de bulunuyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve İBB Başkanlığı’nın konuyla ilgili çalışması neticesinde belirlenen sokak isimlerinin değiştirilmesine; AK Parti, CHP ve MHP’li meclis üyeleri olumlu oy kullandı.

GÜLEN CADDESİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ OLDU

İBB Meclisi\'nde alınan karara göre; Eyüp ilçesinin Akşemsettin ve Çırcır Mahalleri arasındaki ‘Gülen Caddesi’nin ismi, Şehit ‘Ömer Halisdemir Caddesi’ olarak değiştirildi. Ayrıca 25 ayrı ‘Gülen’ isimli sokağa Şehit Polis Erdem Özçelik, Şehit İhsan Yıldız, Jandarma Er Ferit Demir, Diriliş, Gökırmak gibi yeni isimler verildi.

HAKAN ŞÜKÜR SOKAĞI, ŞEHİT HALİL KANTARCI SOKAĞI OLDU

Tuzla Postane Mahallesi’nde yer alan FETÖ sanığı eski futbolcu Hakan Şükür Sokağı’nın ismi ise Şehit Halil Kantarcı Sokağı olarak değiştirildi. Ayrıca 4 ayrı ‘Paralel’ isimli sokağın ismi başka isimlerle değiştirilirken, FETÖ çağrışımı yaptığı belirtilen \"Zaman, Samanyolu, Sızıntı, Aksiyon, Cihan, Himmet, Hizmet, Dumanlı\" gibi sokak isimleri de gelen şikayetler üzerine değiştirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇAĞRIŞTIRAN İSİMLER DEĞİŞTİ

Alınan karara göre, \"Yuvarlak, Torbacılar, Fak, Zenne, Topel, Bayırgülü\" isimleri de raporda  ahlaka aykırı görülen isimler arasında yer aldı. Bu isimler ile  \"Kandil, Güvenkandili\" gibi terör örgütünü çağrıştıran sokak adları da değişenler arasında. Ayrıca; \"Harem, Aşkım, Kısrak, Belleten, Kadeh, Huylu, Pıtrak, Kekevi, Diker, Çerçi, Garzan, Eğrelti, Kısanta, Aranır, Albız, Çalkantı, Akışlı, Gazino, Mabeyn, Selam, Selamsız, Beliğ, Çuha, Şecaat, Çakalı, Koş, Delikoç\" isimleri ile rakam ve harften oluşan sokak isimleri de değişen isimler arasında yer alıyor.

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