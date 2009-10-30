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'İstanbul'da 102 öğrencide domuz gribi var'

Vali Güler "Kentte 50'ye yakın okulda 102 öğrencide "domuz gribine rastlandı. 2 öğrencinin durumu kritik" dedi.

30 Ekim 2009 02:00

İstanbul Valisi Muammer Güler, kentte 50'ye yakın okulda 102 öğrencide "domuz gribi" olarak da bilinen H1N1 virüsü tespit edildiğini, 2'si çocuk 5 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü, çocukların durumunun kritik olduğunun ifade edildiğini bildirdi.





Vali Güler, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "50’ye yakın okulda 102 öğrencide H1N1 virüsü tespit edildi. Şu anda 3 ayrı hastanede 5 hasta tedavi edilmektedir. Bunların 3’ü normal servislerde, 2’si de yoğun bakımda tedavi görüyor. Bir hastanemizde 3 erişkin normal serviste tedavileri devam ediyor. Durumları iyidir. Sadece ateşlenme durumu nedeniyle gözlem altına alınmışlardır. Ancak bir hastanemizde 9 yaşında bir çocuğun durumu kritik olarak ifade edilmiştir. Bir üniversite hastanemizin yoğun bakımında da 18 aylık bir bebeğin tedavisine devam edilmektedir. Onun da durumunun kritik olduğu ifade edilmiştir." Güler, "son 15 gün içinde özellikle son 5 günde hastalığın yayılmasında bir artış olduğunu söylemek mümkündür" dedi.

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