İstanbul’da 100 bin liralık et çalındı

İstanbul Pendik'te piyasa değeri 100 bin lira olan et, 4 şahıs tarafından yarım saat içinde çalındı. İş yeri sahibi, ucuz et alanların ihbarda bulunması için çağrıda bulundu ve hırsızların şebeke olduğunu öne sürdü.

Hürriyet’in haberine göre olay, Pendik Esra Sokak üzerinde bulunan bir et fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu'dan aldığı karkas şeklindeki et dolu kamyonu iş yeri önüne park eden sürücü aracı kilitleyip ayrıldı. Saat 8.30 sıralarında beyaz bir minibüs ile gelen 4 hırsız, giydikleri aynı tip yelekler ile et dolu kamyonun önünde durarak keşif yaptı. Daha sonra hırsızlar, sürücünün hırsızlık durumlarına karşı önlem amaçlı et dolu kamyonun önüne koyduğu bir başka kamyonun camını kırarak diğer kamyondan uzaklaştırdı. Demir makası ile et dolu kamyonun kilidini açan hırsızlar araçta bulunan 100 bin liralık eti alarak olay yerinden kaçtı. Araçtaki etlerin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kontrol ederek zanlıları yakalama çalışmaları başlattı.

Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde hırsızlar olay yerinde keşif yapıyor. Uygun anı bulan 4 hırsız giydikleri tek tip yelekler ile işe koyuluyor. Önce camı kıran zanlılar daha sonra kamyonları ayırarak kapıların açılmasını sağlıyor. Araçtaki etleri kendi araçlarına taşıyan hırsızlar daha sonra hızla olay yerinde kaçıyor.

İş yeri sahibi olayla ilgili olarak, "Aracımıza karkas eti yükledik. Sabah saat 05.00'da fabrikamızın önüne park ettik. Çünkü aracımızın pazar günü olması nedeni ile boşaltamayacaktık. Aracımız park halindeyken hatta diğer aracımızı güvenlik amacıyla kapaklar açılmayacak şekilde yapıştırdık. Fabrikadaki bekçi çocuk kahvaltı yaptığı sırada yarım saat içerisinde aracımızı boşalttılar. Mağduruz, ucuz et alanlar lütfen haber versinler bunlar şebeke" dedi.