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İstanbul'da 10 ilçede 'terör' operasyonu; 10 gözaltı

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

21 Eylül 2017 08:29

İstanbul'da PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 10 ilçede belirlenen 13 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, kırsal alanda yaralanan örgüt mensuplarının kente getirilerek tedavilerine yardımcı oldukları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların yaralı teröristlerin tedavilerini ve ameliyatlarını anlaştıkları doktorlara yaptırdıkları belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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