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İstanbul'da 1 tonluk uyuşturucu operasyonu; 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltındaki 4'ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor

22 Mart 2018 16:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Mart'ta Muğla'da düzenlenen ve 1 ton 100 kilogram skank ele geçirilen operasyonla ilgili sergili basın açıklaması yapıldı.

Soruşturma kapsamında 250 polisin katılımıyla düzenlenen 2. dalga operasyonda ise 4 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltındaki 4'ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin yüklü miktarda skankı Arnavutluk’tan gemiyle Muğla’ya oradan da karayoluyla İstanbul’a getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmıştı.

İstanbul polisi, 6 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Milas’ta Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle düzenlediği ortak operasyonda, 4’ü Arnavutluk vatandaşı 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Bir depoda yapılan aramada, çeşitli yerlere zulalanmış 1 ton 100 kilogram skank ele geçirilmişti.

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