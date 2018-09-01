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İstanbul'da 1 milyondan fazla kişi su ve doğalgaz faturasını ödeyemedi

"İstanbul'daki her üç konuttan biri su ve doğalgaz borcunu ödeyemez hale gelmiş"

01 Eylül 2018 14:29

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin resmi Twitter hesabından ilginç bir istatistik  paylaştı. Tekin,  İstanbul'da 2017'nin sadece ilk 10 ayında 1 milyondan fazla kişinin su ve doğalgazının kesildiğini belirtti. 

İstanbul'da her üç konuttan birinin su ve doğalgaz borcunu ödeyemediğini belirten Gürsel Tekin'in sosyal medyadan paylaştığı veriler şöyle: İstanbul'da 2017'nin sadece ilk 10 ayında Su faturasını ödeyemeyen 580 bin, doğal gaz faturası ödeyemeyen 493 bin konut ve işyerinin doğal gazı kesildi. İstanbul'daki her üç konuttan biri su ve doğalgaz borcunu ödeyemez hale gelmiş. Ekonominin hali bu."

 

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