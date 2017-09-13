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İstanbul'da 39 noktada 300 ekiple operasyon

Operasyon taksi ve minibüslere yönelik olarak gerçekleştiriliyor

13 Eylül 2017 17:30

Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 39 noktada 300 ekip ile sadece taksi ve minibüslere yönelik denetleme başlatıldı.

Uygulamada,  asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve bağlı bulundukları firmaların denetleneceği, taksi ve minibüs şoförlerinin gerçekleştirdikleri kural ihlalleri ve yolcuların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

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