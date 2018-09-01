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İSTANBUL'DA 39 İLÇESİNDE YEDİTEPE HUZUR-15 DENETİMİ

  Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda il genelinde 39 ilçede 20

01 Eylül 2018 00:36

 

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın talimatları doğrultusunda il genelinde 39 ilçede 20.00-00.00 saatleri arasında \"Yeditepe Huzur-15\" asayiş denetimleri yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere,İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı.
 
15\'inci Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapıldı, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetimlerden biri TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri İstanbul istikametinde yol kenarındaki denetim noktasıydı.  Polis ekipleri TEM otoyolunda şüpheli araçları ve şehirlerarası yolcu otobüsleri durdurarak araçların içerisi ve otobüslerin bagaj kısmında arama yapıldı. Yolcuların ve sürücülerin  Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken kişilerin üzerleri didik didik arandı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece saat 24.00\' e kadar devam edecek.
 
Görüntü Dökümü
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-Polislerin araçları durdurması
-Araçlarda arama yapılması
-GBT\'ndan geçirilenlerin üzerlerinin aranması
-Özel Harekat polisleri
-Yolcu otobüsleri
-Bagajların aranması
-Genel bilgi taramasından noktası
-Genel ve detaylar
 

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