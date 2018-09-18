İstanbul'a yürüyen Cargill işçileri serbest bırakıldı

Sendika hakları için, Bursa’dan Cargill’in İstanbul’da bulunan genel müdürlüğü önüne yürüyüş başlatan ve bugün Tuzla’da gözaltına alınan işçiler serbest bırakıldı. İşçiler yürüyüşe kaldıkları yerden devam edeceklerini açıkladı.

ABD merkezli gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün sektörlerinde faaliyet gösteren Cargill firmasında çalışırken sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işlerine son verilen işçiler İstanbul'a başlattıkları yürüyüşlerinin 5. gününde Tuzla'da gözaltına alındı.

İşçiler serbest bırakılmalarının ardından Kartal Meydanı'na gelerek burada bir açıklamada bulundu.

Açıklamada konuşan bir işçi, "Ülkemizde iktidar ABD'nin mallarını boykot ederken, Amerikan şirketinin sokağa attığı kendi işçisini, vatandaşını bu şirketlere karşı ezdirmesini halkımıza bırakıyoruz" dedi.

Bir diğer işçi de, "Bugün yürüyüşümüzün 5. günü. Yürüyüşümüzü yarın Palladium Tower'da sonlandırmayı istiyorduk ama hiç istemediğimiz bir olay gerçekleşti ve gözaltına alındık. Sat 14.00'ten beri emniyetteydik. Yorgunuz ama bizim yorgunluğumuzu alan tek bir şey var dostlarımızın bizimle olduğunu bilmemiz. Yalnız olmadığımızı bilmemiz" diye konuştu.