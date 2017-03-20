İstanbul'a yeni metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Veznecilerden 3’üncü Havalimanına kadar gidecek bir metro çalışması yapıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yeni metro hattına ilişkin açıklama yaptı.

Topbaş, "Veznecilerden 3’üncü Havalimanına kadar gidecek bir metro çalışması yapıyoruz. Bu metronun itfaiyede bir istasyonu olacak. Fatih’te yani Çarşamba tarafından bir istasyonu olacak. Hırka-i Şerif ve Çarşamba’nın yolcularını alacak bir istasyon olacak. Ayvansaray’a inecek, Edirnekapı’ya çıkacak, Eyüp’ten geçecek ve gidecek" dedi.