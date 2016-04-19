İstanbul’a yeni kardeş şehir geldi

İstanbul ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Tiflis Belediye Başkanı Davit Narmania ile iki şehrin belediye yetkilileri katıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Törende konuşan Topbaş, yerel yöneticiler olarak görevlerinin halkı rahat içinde yaşatmak olduğunu, bu amaçla Tiflis'le olan ekonomik iş birliği protokolünü, kardeş şehir protokolüne çevirmek istediklerini ifade etti.

Bugünün dünyasında yerel diplomasilerin çok önemli olduğuna dikkati çeken Topbaş, "Yerel diplomasiler, ülkeler arasındaki ilişkilere de önemli katkı sağlamakta. Bizlerin, siyasetin içinde olmasına rağmen siyasi anlayışımızı ön plana çıkarmayan bir yönetim anlayışımız var. Arzumuz insanların, halkımızın refahını temin etmek. Halkımıza refah içinde yaşayabileceği bir ortam sunmak" dedi.



Tiflis 40. kardeş şehir





Topbaş, son yıllarda Gürcistan ile Türkiye arasında her yönden sıkı bir ilişki olduğunu ve imzalanacak protokolle bu ilişkilerin daha da artacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Kardeş şehir protokolü imzalayacağımız Tiflis ile daha fazla aktiviteleri ortaya koyarak, böylece daha çok iş birliğimizi arttırabiliriz. Ayrıca, 90 günlük vize muafiyetiyle Gürcistan ile aramızda ciddi bir ilişki ortaya çıktı. 2007 yılından beri de Gürcistan, Türkiye'nin en büyük ticari ortağı haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Batum Havaalanının açılışına katılmıştım. O havaalanı sadece Gürcistan ile değil, Artvin ve Rize'ye de hizmet verir hale geldi. İşte bu, dostlukların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. İmzaladığımız her protokolü, sonuç veren bir protokol haline çevirmek zorundayız. Büyükşehir olarak bizim 39 kardeş şehrimiz var. 20 tane de iş birliği protokolü imzaladığımız şehirler var. 18 tane de iyi niyet mektubu protokolü imzaladığımız şehirler var. Şunu samimi olarak söylüyorum ki bu protokoller sadece kağıt üzerinde kalmamalı. Gerçekten aktif ve sonuç veren protokoller haline getirmek zorundayız."

İmzalanacak kardeş şehir protokolüyle Tiflis'in, İstanbul'un 40. kardeş şehri olacağını dile getiren Topbaş, "Bir penceremiz gibi gördüğümüz, bize çok yakın olan bir şehirle kardeş şehir protokolünü imzalamaktan da mutluluk duyuyorum. Protokolde yer alan maddelerden biri de Tiflis'e 5 otobüs verilmesi. Otobüslerimiz hediye olarak İstanbul'dan Tiflis'e gidecek ve oradaki insanlara hizmet verecek. Bu da bizden orada bir dostluk nişanesi olarak kalacak. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki dostluğa bir milat, bir tarih olarak düşüyor" ifadelerini kullandı.

Tiflis Belediye Başkanı Davit Narmania ise Topbaş'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, "Umarım bizi ziyaret ettiğinizde, en az sizin kadar güzel bir ev sahipliği yaparız" dedi.

Narmania, Türkiye ile Gürcistan arasında yıllardır var olan ilişkilerin imzalanacak kardeş şehir protokolüyle daha da güçleneceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Tiflis halkının hediye edilen otobüslere çok sevineceğini belirten Narmania, Topbaş'a teşekkür etti.

İstanbul'u süsleyen lalelerden de çok etkilendiğini ifade eden Narmania, "Gerçekten İstanbul'da gezdiğim her yerde laleler vardı. Şehrinize ayrı bir güzellik katmış. İstanbul'da düzenlemiş olduğunuz Lale Festivali gibi büyük bir festivalimiz olmasa da gelecek yıl biz de Tiflis'te bir festival yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca Tiflis'in en güzel manzaraya sahip yerlerinden birinde bir park yapıyoruz. Bu parka da 'İstanbul Park' adını verdik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Topbaş ile Narmania'nın imza attığı protokolle, İstanbul ve Tiflis kardeş şehir oldu.