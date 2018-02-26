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İstanbul'a yeni kar uyarısı

Tüm Avrupa ve Rusya'yı etkisi altına alan Sibirya soğuğu çarşamba gecesi Türkiye'ye ulaşacak

26 Şubat 2018 15:48

Çarşamba günü yurt genelinde etkili olması öngörülen soğuk ve yağışlı havanın, İstanbul’da da kar yağışına neden olması bekleniyor.

ntv.com.tr'nin haberine göre, tüm Avrupa ve Rusya’yı etkisi altına alan Sibirya soğuğu çarşamba gecesi Türkiye'ye ulaşacak.

Salı günü yurt genelinde az yağışlı bir gün yaşanacak. Çarşamba günü kar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yoğunluğunu çok artıracak. Kar, tipi şeklinde yağacak.

Özellikle bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. 

Çarşamba gecesi Bolu, Batı Karadeniz, İç Anadolu geneli, Ankara, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ile Toroslar’a da yoğun kar yağacak.

İstanbul'a kar yağacak


İstanbul'da ise çarşamba günü önce şiddetli yağmur ve fırtına etkili olacak. Akşam saatlerine doğru hava çok soğuyacak. Yağışların çarşamba akşamı, gecesi ve perşembe sabahı kara dönme olasılığı çok yüksek. 

İstanbul'da kar yağışı bazı yerlerde yağıp geçecek. Ancak yağışın bazı ilçeleri daha uzun süre etkileyebileceğinden trafikte olumsuzluklara neden olabilir. Kentte sıcaklık 0 dereceye iniyor. 

İstanbul'da kar yağışı perşembe gecesi etkisini kaybedecek. Cuma günü hava yeniden ısınacak.

 

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