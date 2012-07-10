İstanbul'a yapılması planlanan finans merkezi tanıtıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, İstanbul'a yapılması planlanan Finans Merkezi'nin tamamlanan maketini tanıttı. Kahraman, "Finans Merkezi'nin 3 yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.



Ataşehir ve Ümraniye sınırları içerisinde yer alacak, 3 milyon 200 metrekare inşaat alanına sahip Finans Merkezi'nin 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Finans Merkezi'ndeki özel alanlar için 8 Ağustos'ta ihale düzenlenecek.

Master planı tamamlanan, uygulama aşamasına geçilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin maketi de hazırlandı. Maket üzerinden detaylarını NTV canlı yayınında açıklayan Mehmet Ali Kahraman, Ataşehir ve Ümraniye sınırları içerisinde yer alacak Finans Merkezi için Bakanlar Kurulu kararı 1 milyon 700 bin metrekarelik alan belirlendiğini söyledi.

1 milyon 700 bin metrekarelik alanın 800 bin metrekaresi için tasarım ve planlar yapıldığını aktaran Kahraman, "3 milyon 200 metrekare inşaat alanı var. 1/1000 ve 1/5000'lik planlar yapıldı. İmar uygulamaları yapılıyor. İhale aşamasına gelindi. Özel alananın ihalesi 8 Ağustos'ta yapılacak" dedi.

Mimariyi yapıyı tasarlarken İstanbul'un tarihinden ve Tarihi Yarımada'dan esinlendiklerini de belirten Kahraman, "En eski finans ve ticaret merkezi olan Kapalıçarşı ve Tarihi Yarımada'dan esintiler içeriyor. Selçuklu-Osmanlı mimarisinden etkilenildi. Avlular, yeşil alanlar olacak" diye konuştu.

3 bin kişilik kongre merkezinin yer alacağı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde bağımsız ve bağlantılı binalar olacağını da maket üzerinden anlatan Kahraman, "Kamu bankaları ve finans kurumları var. Vakıflar Bankası, Halk Bankası, BDDK, Ziraat Bankası, SPK, Emlak GYO, özel binalar yer alıyor. Bankacılık-finans alanındaki yapıların ihtiyacı olan herşey burada olacak" dedi.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin detaylı tasarım rehberine göre yapılacağını da ifade eden Kahraman, "İsteyenler, Bakanlık'a yaptırabilirler, yada kendileri detaylı tasarım rehberine göre inşa edebilirler" diye konuştu.



İhalenin ilk oturumu 8 Ağustos'ta



Emlak Konut GYO, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi özel proje ve rekreasyon alanı arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi için ihale düzenledi. İhale, 'Kapalı Zarf Teklif Alma (1. oturum) ve Pazarlık-Açık Artırma (2. oturum) Usulü' ile iki oturum halinde iki ayrı günde yapılacak. İhalenin 1. oturumu 08.08.2012 Çarşamba günü saat 14:30'da yapılacak.

İhaleye, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişim teklif verebilecek. Ancak, bu ihale uluslararası bir ihale değil. Konsorsiyum olarak verilen teklifler kabul edilmeyecek. Yabancı istekliler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtildiği şekilde ihaleye katılabilecekler.

İstanbul Ümraniye Küçükbakkalköy'de 9 alanda farklı proje ve rekreasyon işi yapılacak.

1- Parsel no F16 olan Özel Proje Alanı'nın arsa alanı 52 bin 897,61 metrekare; emsal 2.85; emsal esas inşaat alanı 150 bin 758,19 metrekare.

2- Parsel no F3 olan Rekreasyonu Alanı'nın arsa alanı 54 bin 144,94 metrekare; emsal 0.15; emsale esas inşaat alanı 8 bin 121,74 metrekare.

3- Parsel no F15 olan Rekreasyonu Alanı'nın arsa alanı 8 bin 454,46 metrekare; emsal 0.15; emsale esas inşaat alanı 1.268,17 metrekare.

4- Parsel no F2 olan İlköğretim Tesis Alanı'nın arsa alanı 8 bin 75,60 metrekare; emsal 1.50; emsale esas inşaat alanı 12 bin 133,40 metrekare.

5- Parsel no F1 olan Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanı (Kreş)'in arsa alanı 2 bin 6,36 metrekare; emsal 1.50; emsale esas inşaat alanı 3 bin 9,54 metrekare.

6- Parsel no F18 olan Resmi Kurum Tesis Alanı'nın arsa alanı 8 bin 673,95 metrekare; emsal 1.50; emsale esas inşaat alanı 13 bin 10,93 metrekare.

7- Parsel no F17 olan Dini Tesis Alanı'nın arsa alanı 2 bin 652,92 metrekare; emsal 1.50; emsale esas inşaat alanı 3 bin 979,38 metrekare.

8- Parsel no F19 olan Dini Tesis Alanı'nın arsa alanı 6 bin 593,56 metrekare; emsal 1.50; emsale esas inşaat alanı 9 bin 890,34 metrekare.

9- Arsa alanı 65 bin 182,04 metrekare olan park alanı

Yapılacak proje ve rekreasyon işlerinin toplam arsa alanı 208 bin 681,44 metrekare, emsale esas inşaat alanı 202 bin 151,68 metrekare olacak. Detaylı bilgi http://www.emlakkonut.com.tr adresinden alınabilir.