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İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının yeri belli oldu

Yap-işlet-devret modeli ile yapımı planlanan 3. havalimanı, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile entegre olacak

19 Kasım 2012 17:14

İstanbul’a yeni havalimanının Yeniköy ile Akpınar köyleri arasındaki 90 milyon metrekarelik bir alana yapılacağı açıklandı.

İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanının yeri belli oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, konuyla ilgili açıklamayı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki 2013 Bütçesi sunuş konuşmasında yaptı.

Bakan Yıldırım, üçüncü havalimanının Karadeniz kıyısındaki eski maden ocakları bölgesinde yapılacağını söyledi.

Yıldırım, havalimanının Yeniköy ile Akpınar köyleri arasında 90 milyon metrekarelik alana yapılacağını ifade etti.

Bakan Binali Yıldırım, ihale sürecine yakında başlanacağını kaydetti.

 

Uzaydan görülebilecek

 

Yap-işlet-devret modeli ile yapımı planlanan 3. havalimanı, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile entegre olacak.

Yapımında 100 bin kişilik istihdam oluşturacak havalimanı, ayırt edici şekli ile uzaydan görülebilecek.

6 pisti bulunacak havalimanının, 3. köprü ile aynı sürede bitirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3. havalimanının denize yakın olacağını vurgulamış, bu sayede uçakların daha rahat iniş yapacağını belirtmişti. Topbaş, yeni havalimanına metro sistemi götürüleceğini de açıklamıştı.

İlk etapta 100 milyon yolcu kapasiteli planlanan havalimanının kapasitesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 120 milyona çıkarılmıştı.

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