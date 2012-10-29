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Ekonomi

İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının haritası ortaya çıktı

İstanbul'a yapılacak havalimanının sır gibi saklanan yeri belli oldu

29 Ekim 2012 11:23

İstanbul'a yapılması planlanan 3'üncü havalimanının Eyüp ile Arnavutköy ilçe sınırlarında ve Karadeniz kıyısında yer alacağı öne sürüldü.

Radikal gazetesinden Serkan Ocak'ın haberine göre; İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının Ulaştırma Bakanlığı'nca hazırlandığı belirtilen haritası ortaya çıktı. Pistlerin, bağlantı yollarının belirlendiği harita üzerinden zemin etüdü çalışmaları yapılıyor.

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Karadeniz kıyısındaki eski maden ocaklarıyla ormanlık alana kurulacak limanın yüzölçümü 63 milyon metrekare olacak. Havalimanı yılda 150 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü olacak.

Haritada yeni alanın tüm ayrıntıları yer alırken, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri ise haritanın kendilerince hazırlanmadığını, projenin ihale edilmediğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul’a havalimanıyla ilgili daha önceki açıklamalarında, alanın altı pistten oluştuğunu, Türkiye’nin en büyük havalimanı olacağını, yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını ancak ilk etabın 2015’te 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmete açılacağını söylemişti.

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