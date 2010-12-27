İstanbul'a yapılacak 3 gökdelen 800 milyon dolar

T24 - Türkiye'nin en pahalı ve lüks binalarının yer aldığı İstanbul Büyükdere Caddesi'nde kalan üç büyük araziye gökdelen dikmek için start yeni yılla birlikte veriliyor. Zorlu Grubu Deva, Eria Partners-Pramerica ortaklığı Renault Mais, Özdilek Grubu ise Roche arazilerinin üzerine kule dikecek. Yeni gökdelenler için yaklaşık 800 milyon dolar harcanacak.



İstanbul'da iş dünyasının kalbi konumundaki iş ve alışveriş merkezlerinin sıralandığı Büyükdere aksındaki Levent'te proje hareketliliği yeniden başlıyor. İstanbul'un en değerli arazileri arasında bulunan eski Renault Mais, Roche İlaç ve Deva İlaç arazileri üzerinde yeni yılla birlikte yüz milyonlarca liralık yatırımla otel, ofis ve alışveriş merkezi projelerinin inşaatına başlanacak.

2011'in ilk çeğreğinde inşaatlarına başlanması planlanan projelerden ikisi Metro City ve Kanyon arasında kalan birbirine komşu eski Renault Mais ve Roche İlaç arazileri üzerinde yükselecek. Eria Partners – Pramerica ortaklığı eski Renault Mais arazisi üzerine yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla residence, Özdilek Grubu eski Roche İlaç arazisi üzerine yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla iki kuleden oluşan otel, ofis ve alışveriş merkezi, Zorlu Gayrimenkul de eski Deva İlaç arazisi üerine 280 milyon dolarlık yatırımla ofis projesi inşaatına başlayacak.

Ayrıca, Fako İlaç Fabrikası'nın 20 dönümlük arzi üzerine ofis projesi yapmak üzere geçtiğimiz aylarda Turgut İlaç ile Metal Yapı Konut ve Yeşil İnşaat kat karşılığı anlaşarak imzaları atmıştı. 110 bin metrekare inşaat alanına sahip ve 300 milyon dolara malolması öngörülen ofis projesinin inşaatına Ocak 2012'de başlanması ve Ocak 2015'te tamamlanması planlanıyor.



Özdilek, Levent'e 38 katlı otel ve 37 katlı ofis dikecek

Tekstil kökenli otel ve alışveriş merkezi yatırımcısı Özdilek Grubu, Kanyon ve Metro City arasında kalan eski Roche İlaç arsası üzerindeki otel, residence ve alışveriş merkezi projesi hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor. Eria Partners'ın Skymark Tower projesini yapacağı arsaya komşu 36 bin metrekarelik arazide yükselecek Özdilek Plaza 37 ve 38 katlı iki kuleden oluşuyor. İki blok arasında kalan kısımda ise alışveriş merkezi bulunacak.

Grubun yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirmeyi plandığı Özdilek Plaza'nın konsept projesi Kanadalı mimarlık ofisi B+H Architecture tarafından hazırlanırken, detay ve uygulama projeleri ise Pramit Mimarlık'ın sahibi Yüksek Mimar Turgut Toydemir tarafından hazırlandı. Prrojenin 38 katlı kule kısmı otel olarak planırken, 37 katlı kule ise ofis olarak inşa edilecek. Üzerindeki yıkım çalışmaları tamamlanan ve zemin kazıkları çakılmaya başlanan arazide, kule vinçlerde yerleştirilmeye başlandı. Özdilek Grubu da projenin inşaatına 2011'in ilk çeyreğinde başlamayı planlıyor. Özdilek Grubu 36 bin metrekare büyüklüğündeki Roche arzisini 2004 yılında 27.5 milyon dolar karşılığında satın almıştı.



Skymark Tower'da Lord Norman Foster imzası

Levent'teki Renault Mais arazisini Kazak Landmark'tan devralan EriaPartners- Pramerica ortaklığı, araziye tahmini 300 milyon dolarlık yatırımla residence yapmak için start verdi. Dünyanın en önemli mimarlarından Lord Norman Foster'ın mimarlık ofisi Foster+Partners tarafından tasarlanan projenin adının 'Skymark Tower' olacağı öğrenildi.

Arsada hafriyat çalışmalarına başlayan Eria Partners, satış ofisini de hazırladı. Şirket, 2011'in başında projenin detaylarını açıklayarak, satışlara başlayacak. Skymark Tower'da toplam 217 residence daire yer alacak. En üst 3 katında ise bar, SPA, fitness ve havuzların yer alacağı lounge alanları bulunacak. Eria Partners, 10 bin 630 metrekarelik araziyi, Şubat 2007'de 73.1 milyon dolara satın alan Kazakistanlı Landmark'ın kriz nedeniyle projeden vazgeçmesi üzerine 2008'in ilk çeyreğinde satın almıştı.



Zorlu Gayrimenkul Levent Ofis'te ruhsatı aldı, kazmayı vuruyor

Zorlu Gayrimenkul, Zincirlikuyu'da eski Karayolları arazisi üzerinde 2,5 milyar doları aşan yatırımla inşaatına devam ettiği Zorlu Center'dan sonra, 2011'in başında Levent Ofis projesinin inşaatına ve satışlarına da başlayacak. Levent Loft'un hemen yanındaki arsa üzerinde şantiye ofisi kurulurken, proje inşaatının ruhsatının alındığına ilişkin tabelada asıldı.

Zorlu Gayrimenkul'un 2006'da Deva İlaç'tan 80.5 milyon dolara satın aldığı 13.5 dönüm büyüklüğündeki arazide inşa edilecek Zorlu Levent Ofis projesi, tamamı ofis olarak planlandı. 10 bin metrekarelik peyzaj alanı yer alan proje, 122 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak. 47 katlı ve 196 metre yüksekliği ile istanbul'un en yüksek yapıları arasındaki yerini alacak olan Zorlu Levent Ofis'in en üst dört katında 'Executive Ofisler' bulunacak.

Ayrıca, projenin çatısında helikopter pisti de yer alacak. Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan, ve bir çok ödül alan Levent Ofis projesi, son olarak da Londra'da gerçekleştirilen Property Awards 2010'da (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri 2010) 'Mimari Ofis Kategorisi'nde dünyanın en iyi mimari ofis projesi ödülünü aldı.