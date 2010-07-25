-İSTANBUL'A YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - İstanbul'da, yılın ilk yarısında, yabancı yatırımcı sayısı, geçen yılın son 6 ayına göre yüzde 6,53, yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değeri ise yüzde 27,16 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın ilk 6 ayında, İstanbul'da yeni kurulan yabancı sermayeli firmaların profilini çıkardı. İTO'nun yeni kayıt ve iptal edilen firma kuruluşlarını esas alarak hazırladığı, ''2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yeni Kayıt ve Kapanış Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı ve Sermaye Durumu'' raporu açıklandı. Ocak-Haziran döneminde, bin 403 yabancı yatırımcı tarafından toplam 254 milyon 838 bin 627 liralık sermaye tutarında şirket kuruldu. Geçen yılın son 6 ayında yabancı yatırımcı sayısı bin 317, yabancı sermaye değeri de 200 milyon 403 bin 433 lira olmuştu. Yabancı yatırımcının, yılın ilk yarısında taahhüt ettiği sermaye değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,68, yabancı yatırımcı sayısı ise yüzde 15,47 arttı. İTO'ya kayıt yaptıran firmalar arasında, yabancı yatırımcı sayısına bakıldığında ilk 3 sırayı İran, Almanya, Azerbaycan'ın aldığı görüldü. Toplam yabancı sermaye değeri itibariyle ise Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda), Azerbaycan ve Çek Cumhuriyeti ilk sıralarda yer aldı. Yabancı yatırımcı sayısı ve yabancı sermaye değerinde, elektrik, elektronik ve bilişim en cazip sektör oldu. Yabancı sermaye değerinde elektrik, elektronik ve bilişim sektörünü, banka ve sigorta sektörü izlerken, otomotiv ve yan sanayi sektörü üçüncü, inşaat sektörü ise dördüncü sırada yer aldı.