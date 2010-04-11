İstanbul'a yabancı sermaye girişi azaldı

T24 -

İstanbul Ticaret Odasının, (İTO) yeni kayıt ve iptal edilen firma kuruluşlarını esas alarak hazırladığı, ''2009 Yılı Yeni Kayıt ve Kapanış Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı ve Sermaye Durumu'' raporu açıklandı.





Yabancı sermaye girişinde en büyük azalış, yılın ilk yarısında gerçekleştiği dile getirilen raporda, global krizin etkisinin azaldığı ikinci 6 ayda ise toparlanma sürecine girildiği belirtildi.





Rapora göre, 2009 yılının tamamında İstanbul'da yabancı yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değeri yüzde 29.36, yabancı yatırımcı sayısı ise yüzde 13.91 azaldı.







2009'da 2 bin 532 yabancı yatırımcı tarafından toplam 376 milyon 541 bin 260 liralık sermaye tutarında şirket kurulurken, 2008 yılında ise yabancı yatırımcı sayısı 2 bin 941, yabancı sermaye değeri de 533 milyon 67 bin 135 lira olmuştu.





Yabancı sermaye girişinde en büyük azalışın, yılın ilk yarısında gerçekleştiği belirtilen raporda, global krizin etkisinin azaldığı ikinci 6 ayda ise toparlanma sürecine girildiği ifade edildi.

2009'un ikinci yarısında yabancı yatırımcı firma kuruluşlarının sayısı, birinci yarıya göre yüzde 8.4, yabancı sermaye değeri ise yüzde 13.78 artış kaydetti.