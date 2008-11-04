İstanbul'a tepeden bakan bina: Sapphire

10'u zemin altında olmak üzere toplam 66 katta 165 bin 139 metre kare inşaat alanına sahip İstanbul Sapphire kapsamında 22 farklı tipte 174 rezidans ünitesi ve kiralanabilir alanı 34 bin metre kare olan bir alışveriş merkezi var.İstanbul Sapphire'in yapımında, 90 bin metreküp barajlarda ve köprü imalatlarında kullanılan cinsten beton ve 20 bin ton demir kullanıldı.Çift cephe sistemine sahip binada toplam 55 bin metre karelik cam cephe uygulaması yapıldı. Bu sistem sayesinde konut sahipleri enerjiden yüzde 25 oranında tasarruf sağlayabilecekler.Bütün bu tasarım ve konfor şartlarının maksimize edilmesi yaklaşımından dolayı sadece betonarme karkasından ve cephesinden kaynaklanan ekstra maliyet 52 milyon dolar.Rezidansların proje başlangıcındaki satış fiyatları 550 bin dolar ile 4,5 milyon dolar aralığında değişiyor. Bugün ise satış fiyatları 1 milyon dolar ile 7,5 milyon dolar aralığında bulunuyor.Binada 163 metre yükseklikte bir golf antrenman sahası, 30 metre yükseklikte havuz, spor kompleksi ve SPA merkezi, en yüksek noktasında ise seyir terası ile iki adet restoran yer alacak.Proje kapsamındaki gökbahçe denilen ve gerçek bahçeler olarak tasarlanan alanlar için İstanbul'daki bina yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı.