İstanbul'a süper yetkili yıkım ekibi

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem riskine karşı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü süper yetkilerle donatan yönetmelik hazırladı. İtiraz ve yazışmayla zaman yitirmeden dayanıksız binalar yıkılacak ve 5 bin metrekarelik alanlarda çağdaş donanımlı semtler kurulacak.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İktidarı kaybetsek de İstanbul'daki kaçak ve çürük binaları yıkacağız' açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ilk adımı yeni yönetmelikle attı.



Topbaş başkanlığında 39 ilçe belediye başkanı deprem riski olan binaların kentsel dönüşümle yenilenmesini yapacak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü süper yetkilerle donatan yönetmelik hazırladı. Amaç, itiraz ve yazışmalarla zaman yitirmeden, İstanbul'u yeniden imar edecek projeyi hızlandırmak.



Akşam gazetesinin haberine göre; İdris Atabay'ın yönetimindeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, yıkımdan imar planına, mülkiyet hakkına kadar her soruna bakacak.

İşte o yetkiler



- Fiziki, ekonomik ve sosyal durum araştırmaları, ar-ge çalışmaları, hak sahipleri belirlenmesine yönelik tespit ve gayrimenkul değerlendirmesi yapar.



- İstanbul genelinde deprem, sel veya diğer doğal ve kentsel risklere karşı savunmasız, çarpık yapılaşmış ekonomik ve ömrünü tamamlamış binalarla ilgili en az 5 bin metrekare olacak şekilde oluşturulacak yapı adalarının plan kararlarını hazırlar.



- Kentsel dönüşüm alanı olan yerlerde kamu mülkiyetinde veya kullanımında olan arazi varsa Bakanlar Kurulu kararı için yazışmaları yapar.



- İlçe belediyelerinin, bir yerin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi ve bu alanda dönüşüm projeleri uygulama yetkisinin kendilerine devredilmesi taleplerini değerlendirir.



- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde gerçekleşecek tüm inşa faaliyetlerinin projelere uygunluğunu belirler.



- Kentsel dönüşüm alanı içindeki kamu mallarının belediyeye devrini yapar.



- Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili ulusal ve uluslararası fonlara başvurabilir.

Kararı meclis verecek



Hazırlanan yönetmelik, İBB Meclisi'ne getirildi. CHP'nin inceleme talebi üzerine Hukuk ve Temel Haklar Komisyonu'na giden yönetmeliğin önümüzdeki hafta mecliste kabul edilerek yürülüğe girmesi bekleniyor.



Yetkililer, yönetmeliğin geçen yıl TBMM'den çıkan Belediye Kanunu kapsamında hazırlandığını belirtti.



