İstanbul'a sebze meyve girişi durdu



İstanbul'a meyve sebze taşıyan Antalyalı nakliyeciler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ağır tonajlı araçların sabah 07.00- 10.00 ile akşam 16.00- 20.00 saatleri arasında geçişini yasaklayan kararının değiştirilmesi için 4 günlük kontak kapatma eylemine başladı. Alanya Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Uyar 4 gün sonunda sonuç alınmazsa eylemlerini 15 güne çıkaracaklarını ve kendilerine yurt çapında diğer kooperatiflerden de destek geleceğini söyledi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline meyve ve sebze taşıyan Antalyalı nakliyeciler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ağır tonajlı araçların sabah 07.00- 10.00 ile akşam 16.00- 20.00 saatleri arasında geçişini yasaklayan kararının değiştirilmesi için yarın sabahtan itibaren 4 gün kontak kapattı. 10 kooperatif üyesi yaklaşık bin 500 nakliyeci, 4 gün içinde yasak kalkmazsa 15 gün daha sebze ve meyve taşımayacağını bildirdi.

Alanya Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Uyar 4 günlük kontak kapatma eylemine bugün itibariyle başladıklarını kendilerine Ankara'daki kooperatiften de destek geldiğini belirtti. Ahmet Uyar 4 günlük eyleminden sonuç alınamazsa 15 gün daha kontak kapatacaklarını ve bu eyleme tüm yurttan nakliyeci kooperatiflerinin katılacağını söyledi.

'Sebze kamyonları için de uygulandı'

Alanya Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Uyar, alınan bu kararın yeni bir karar olmadığını söyledi. Bu kararı bir yıl önce aldıklarını kaydeden Uyar, maalesef yetkililere bir türlü seslerini duyuramadıklarını dile getirdi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun açıklamasına cevap vermek istediğini belirten Uyar, Vali Mutlu'nun yaptığı açıklamanın, kontak bırakma eylemleriyle alakası olmadığını söyledi. Vali Mutlu'nun, 'Bu 10 yıl önce alınmış bir karardır, geri dönülmez.' diye açıklamada bulunduğunu kaydeden Uyar, "Fakat bu karar kuru yük kamyonları için alınan bir karardı. Sebze kamyonları için değildi. Ancak son 3 yıldır sebze kamyonları için de bu karar uygulandı. Biz ağır tonajlı araçları sokmuyoruz işin içine. Biz İstanbul'un yüzde 50 mermerini taşıyoruz. Kamyonlarımız 6 saat değil, 8 saat dursun. İstanbul'un trafiğini yok sayamayız. Fakat bin kamyondan 1 kamyon düşmez sebze-meyve taşıyan olarak. Kuru yüklü kamyonlara hiç bir şey olmaz, gıda taşıyan araba bekleyemez. Sebze aracı -10 derece altında beklerse özellikle muzu İstanbul halkına çokta sağlıklı yediremeyeceğimizi düşünüyorum. Sayın valimizin sadece sebze kamyonları için bu konuyu ele almasını istiyorum. Yetkililerin bunu çözmesi lazım." dedi.

Antalya, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Finike, Serik, Manavgat, Döşemealtı, Konaklı ve Gömbe'den gelen kamyoncular kooperatifi başkanları, Alanya Şoförler Odası'nda geçen hafta toplantı yaparak 4 gün kontak kapatma eylemi kararı almıştı.