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İstanbul'a sağanak uyarısı

İBB, yarın İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak beklendiğini bildirdi

24 Ekim 2017 20:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak beklendiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağın perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

​Yağışla birlikte rüzgârın da kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği, Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor."

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