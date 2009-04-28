İstanbul'a polis yağacak!

İşçilerin 1 Mayıs Bayramı’nda Taksim'e çıkma ısrarı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.



İstanbul Valiliği’nin izin vermemesine rağmen, bazı sendikaların 1 Mayıs Bayramı’nı Taksim Meydanı’nda kutlama ısrarı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Emniyet, 1 Mayıs günü Anadolu'dan İstanbul'a, 3 bin 200 polis ile takviye yapılmasına karar verildi.



İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce alınan karar uyarınca, 1 Mayıs sabahı çevik kuvvet polisleri ve özel harekât timlerinden oluşan 3 bin 200 polis, Anadolu'da havaalanı bulunan, Trabzon, Sivas, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Gaziantep, Isparta, Antalya, Elazığ, Hatay gibi illerden, uçaklarla İstanbul'a taşınacak. Polisler, görevlerinin tamamlanmasının ardından aynı akşam tekrar uçak ve otobüslerle geri götürülecek.

