-İSTANBUL'A ÖZEL YETKİLİ 5 SAVCI İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), İstanbul Adliyesine özel yetkili 5 cumhuriyet savcısı atadı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde görevli bazı cumhuriyet savcılarının HSYK'nın 25 Şubat tarihli kararnamesi doğrultusunda görev yerlerinin değiştirilmesi üzerine, görevlendirmeyle giden savcılardan boşalan yerlere dün yeni savcılar atandı. Buna göre, dün itibariyle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde özel yetkili cumhuriyet savcısı olarak görevlendirilen Salim Duran, Hüseyin Aksoy, İsmail Göktürk, Adnan Çimen ve Ufuk Ermertcan, yeni görevlerine başlayacak. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde görevli olan ve buradaki soruşturmalarda görev yapan özel yetkili cumhuriyet savcıları Süleyman Pehlivan, Kadir Altınışık ve Murat Yönder, 25 Şubat'ta Yargıtay üyeliğine seçilmişti. İş yoğunluğu nedeniyle yerlerine atanan 5 cumhuriyet savcısı ile birlikte Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde görev yapan savcı sayısı Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'nın haricinde 26 oldu.