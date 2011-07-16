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İstanbul'a özel yetkili 3 mahkeme daha

HSYK'nın müstemir yetki kararnamesiyle İstanbul'da 15., 16. ve 17. özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kuruldu

16 Temmuz 2011 03:00

T24- Ergenekon ve Balyoz gibi davalara bakan, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ve KCK sanıklarının milletvekili seçilmelerine rağmen tahliye edilmemeleriyle gündeme gelen Özel Yetkili Mahkemelerine yenileri eklendi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) CHP'nin, kaldırılması için yasa teklifi verdiği özel yetkili mahkemelere 3 yenisinin eklenmesine karar verdi. HSYK, İstanbul Adliyesi'nde görevli 227 hakime ilişkin müstemir yetki kararnamesini yayımladı. HSYK'nın müstemir yetki kararnamesiyle İstanbul'da 15., 16. ve 17. özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kuruldu. HSYK, kararnameyle yeni kurulan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ali Alçık'ı, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Resul Çakır'ı ve İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Gökmen Demircan'ı görevlendirdi. Mahkemenin Başkanı Köksal Şengün'ün Bolu'ya atanmasından sonra mahkemenin bir üyesi daha ayrılmış oldu.

 

5 adliye birleşti

 

Kararnameyle İstanbul Ağır Ceza Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Fatih ve Şişli Adliyeleri, Beyoğlu Ağır Ceza Merkezi ve bu yere bağlı olarak faaliyet gösteren Sarıyer Adliyesi ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Eyüp Adliyesi İstanbul Adliyesi ile birleştirildi. Şişli, Fatih, Eyüp, Sarıyer ve Beyoğlu Adliyelerinin İstanbul Adliyesi ile birleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kapatılmasına, bu adliyelerin yargı çevrelerinin İstanbul Ağır Ceza yargı çevresine alınmasına karar verilen kararnamede, adliyelerin birleştirme işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının belirleyeceği takvim kapsamında en geç 06 Eylül 2011 tarihine kadar yapılmasına hükmedildi. Şişli, Fatih, Eyüp, Sarıyer ve Beyoğlu Cumhuriyet savcılıklarında ve mahkemelerinde bulunan dosyalar herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve HSYK Birinci Dairesince yetkilendirilecek İstanbul mahkemelerine gönderilecek.

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