İstanbul’a metrekaresi 10 bin dolardan rezidans

Say Yapı ile uluslararası tasarım geliştirme şirketi "Yoo" arasında varılan ortaklık çerçevesinde ilk olarak İstanbul Ulus'ta 250 milyon dolarlık bir yatırımla "Yooistanbul" projesi gerçekleştirilecek.



Ortaklığın ve projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında Say Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit, "Yoo" firmasıyla yapılan ortaklık çerçevesinde 2015 yılına kadar İstanbul, Ankara, Antalya ve Bodrum'da 5 farklı projeyle 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Dünyada tasarım dehası olarak kabul edilen Philippe Starck'ın imzasını taşıyacak olan "Yooistanbul" projesinin de Türk gayrimenkul sektöründe heyecan yaratacağını dile getiren Yiğit, ortaklığın istihdama ve Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacağını ifade etti.



"Proje, uluslararası yatırımcılara yapılacak satışlarla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" diyen Yiğit, 250 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşecek "Yooistanbul"un Ulus'ta kendilerine ait 22 bin metre karelik bir arsa üzerinde lüks rezidanslar olarak projelendirildiğini anlattı.



Yiğit, projenin bu yılın son çeyreğinde başlayacağını, 2 Ekimde de evlerin satışa sunulacağını ve 2010 Aralık ayında da tamamlanacağını belirterek, üst gelir grubuna hitap eden proje çerçevesinde yapılacak lüks rezidansların öngörülen metre kare birim fiyatının ise bugünkü konjonktürle bakıldığında 10-12 bin dolar olduğunu söyledi.



Projenin küresel kriz nedeniyle bir süre ertelendiğini de dile getiren Yiğit, projeye ilişkin yapılan ön çalışmalarda satış konusunda sıkıntı görünmediğini de ifade etti.



Yoo Yönetim Kurulu Başkanı John Hitchcox da evin, insanların mutluluğunun temeli olduğuna işaret ederek, insanların birbirleriyle sosyalleşeceği topluluk alanları yaratmak istediklerini kaydetti.



Türkiye'yi muhteşem bir ülke olarak nitelendiren Hitchcox, bu ülkede çalışmakta mutluluk duyduğunu ifade etti.



Dünyanın finansal olarak zor bir zamandan geçtiğini ancak büyük fikirlerin ve projelerin de zor zamanlarda ortaya çıktığını kaydeden Hitchcox, insanların artık paralarını bankaya yatırmak yerine gayrimenkule yöneldiğini ve kendisinin daha önce de 2-3 kriz gördüğünü, bu nedenle yeniden başlamanın zamanının geldiğini anlattı.



Yooistanbul Satış ve Pazarlama Direktörü Deniz Hertz de Yoo firmasının dünyada inşaatı devam eden 10 milyar dolarlık projesi olduğunu belirterek, firmanın dünyanın pek çok kentinde ürettiği yapıların tanıtımının hemen ardından kısa bir zamanda satıldığını söyledi.



Hertz, konutların uluslararası alanda da satışa sunulacağını dile getirdi.

