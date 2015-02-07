T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da hafta başından itibaren kar yağışı ve fırtınanın etkili olacağını açıkladı

07 Şubat 2015 21:28

İstanbul'da hafta başından itibaren kar yağışı ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgenin, 9 Şubat Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği kaydedildi.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren azalarak mevsim normallerine inmesi, pazartesi gününden itibaren ise hissedilir derecede (4-6 derece) düşerek, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği aktarıldı. 

İstanbul'da pazartesi günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru önce karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, ardından gece saatlerinde il genelinde kara dönüşmesinin, kuzey yönlerden esecek kuvvetli fırtınayla salı ve çarşamba günleri kuvvetli kar yağışının meydana gelmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışın, perşembe gününden itibaren etkisini azaltarak, karla karışık yağmur şekline döneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgarın, pazartesi günü yıldız ve poyrazdan kuvvetlenerek (60-80 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin, salı günü şiddetini daha da artırarak saatteki hızının 80-110 kilometreye kadar ulaşacağının, çarşamba günü de etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli poyraz fırtınası, hava sıcaklıklarındaki hissedilir derecede azalış, kuvvetli ve yoğun kar yağışına karşı vatandaşların ve ilgililerin meteorolojik tahmin raporları ve uyarıları takip etmeleri ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. 

ETİKETLER

istanbulkarfırtınameteoroloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24