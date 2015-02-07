İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı

İstanbul'da hafta başından itibaren kar yağışı ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgenin, 9 Şubat Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği kaydedildi.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren azalarak mevsim normallerine inmesi, pazartesi gününden itibaren ise hissedilir derecede (4-6 derece) düşerek, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

İstanbul'da pazartesi günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru önce karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, ardından gece saatlerinde il genelinde kara dönüşmesinin, kuzey yönlerden esecek kuvvetli fırtınayla salı ve çarşamba günleri kuvvetli kar yağışının meydana gelmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışın, perşembe gününden itibaren etkisini azaltarak, karla karışık yağmur şekline döneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgarın, pazartesi günü yıldız ve poyrazdan kuvvetlenerek (60-80 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin, salı günü şiddetini daha da artırarak saatteki hızının 80-110 kilometreye kadar ulaşacağının, çarşamba günü de etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli poyraz fırtınası, hava sıcaklıklarındaki hissedilir derecede azalış, kuvvetli ve yoğun kar yağışına karşı vatandaşların ve ilgililerin meteorolojik tahmin raporları ve uyarıları takip etmeleri ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.