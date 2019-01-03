İstanbul'a kar geliyor

İstanbul’u da etkileyecek olan soğuk ve karlı hava dalgası bu gece yurda giriş yapıyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava bu gece kuvvetli rüzgarın da etkisiyle İstanbul dahil yurdun kuzeybatısını etkileyecek ilerleyen günlerde ise tüm yurda yayılarak bir hafta boyunca kar yağışına neden olacak. Meteoroloji’nin yayınladığı rapora göre İstanbul’un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışışeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarda da kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

Trakya’dan giriş yapacak olan soğuk ve karlı havaya kuvvetli rüzgar da eklenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu haritasına göre gece saatlerinde etkili olacak olan yağış uzun süre devam edecek.

Meteoroloji raporuna göre yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Denizli, Antalya, Muğla, Adana’nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kuzey kesimleri ve İstanbul’un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışışeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana’nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kuzey kesimleri ve İstanbul’un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye’yi etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasının uzun süre yurdu terk etmeyeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin haritasına göre 9 Ocak tarihine kadar kar yağışı yurdu etkileyecek.