İstanbul'a iki yeni tünele onay; Unkapanı Köprüsü kaldırılıyor

"Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi" için hazırlanan plan tadilatı teklifi ve "Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi"ne ilişkin plan değişikliği teklifi Belediye Meclisinde onaylandı.

Onaylanan raporla, "Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi"nin hayata geçmesinde engel kalmadı.

Projeyle Haliç'in iki yakası arasındaki trafik denizin altından tünelle sağlanacak. Tünelin bir ayağı Kasımpaşa'da, bir ayağı ise Unkapanı'nda olacak. Çift yönlü olarak trafiğin akacağı tünelin çıkış noktaları döner kavşaklarla alternatif yollara bağlanacak. 1836 yıllında inşa edilen Unkapanı Köprüsü'nün de kaldırılması planlanıyor.

Haliç'e ilişkin raporun ardından, "Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi"nin hayata geçmesine ilişkin plan değişikliği teklifi görüşüldü. Teklifi içeren Ulaşım ve Trafik Komsiyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu oylamaya sunuldu.

"Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi"ne ilişkin plan değişikliği teklifini içeren komisyon raporu yapılan oylamada kabul edildi.