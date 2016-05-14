T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'a iki yeni tünele onay; Unkapanı Köprüsü kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayladığı plana göre Haliç'in iki yakası arasındaki trafik deniz altından tünelle sağlanacak

14 Mayıs 2016 00:30

"Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi" için hazırlanan plan tadilatı teklifi ve "Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi"ne ilişkin plan değişikliği teklifi Belediye Meclisinde onaylandı.

Onaylanan raporla, "Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi"nin hayata geçmesinde engel kalmadı.

Projeyle Haliç'in iki yakası arasındaki trafik denizin altından tünelle sağlanacak. Tünelin bir ayağı Kasımpaşa'da, bir ayağı ise Unkapanı'nda olacak. Çift yönlü olarak trafiğin akacağı tünelin çıkış noktaları döner kavşaklarla alternatif yollara bağlanacak. 1836 yıllında inşa edilen Unkapanı Köprüsü'nün de kaldırılması planlanıyor.

Haliç'e ilişkin raporun ardından, "Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi"nin hayata geçmesine ilişkin plan değişikliği teklifi görüşüldü. Teklifi içeren Ulaşım ve Trafik Komsiyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu oylamaya sunuldu.

"Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi"ne ilişkin plan değişikliği teklifini içeren komisyon raporu yapılan oylamada kabul edildi.

ETİKETLER

istanbulistanbul büyükşehir belediye meclisiunkapanı köprüsüprojetünel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24