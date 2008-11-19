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Spor

İstanbul'a güveniyor

Toraman, Eskişehirspor deplasmanından sonra beş maçı da İstanbul'da oynayacak olmalarının kendilerini avantajlı kılacağını söyledi.

19 Kasım 2008 02:00

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu İbrahim Toraman, Eskişehirspor deplasmanından sonra ilk yarıda kalan beş maçı da İstanbul'da oynayacak olmalarının kendilerini avantajlı kılacağını söyledi.

Turkcell Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Beşiktaş, hafta sonundaki Eskişehirspor maçının ardından 13. haftada Fenerbahçe'ye, 16. haftada Galatasaray'a konuk olacak.

Siyah-beyazlı takımın Eskişehirspor maçından sonra oynayacağı beş karşılaşma da İstanbul'da.

Zorlu bir fikstüre sahip olduklarını söyleyen İbrahim Toraman, ilk yarıdaki son beş maçı İstanbul'da oynayacak olmalarının kendilerine avantaj sağlayacağını savundu:

"Bu beş maçı en iyi şekilde atlatırsak, sonrası bizim için daha rahat olacak. Bu maçlardan iyi sonuçlar aldığımızda kendimize güvenimiz daha da yerine gelecektir."

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin takımın başında olmasını "önemli bir şans" olarak değerlendiren Toraman, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti:

"Mustafa hoca gerçekten çok tecrübeli bunu futbolcularına aşılayan kendine özgüveni çok yüksek birisi. Bunu da biz hissediyoruz. herşeyi son derece olumlu ve pozitif. Bizi çok olumlu yönde etkiliyor. Hocanın dediklerini en iyi şekilde yaptığımız zaman takım olarak başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum."

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