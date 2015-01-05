İstanbul'a erik geldi; fiyatı 100 TL

Mersin'in Silifke İlçesi'ndeki Erik Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Göktaş, normal hasattan aylar önce serasından 5 kilo erik topladı. İstanbul'a da gelen eriğin kilosu ise 100 TL

Mehmet Okur'un Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Göktaş, Türkiye'nin birçok yerinde kar, yağmur ve soğuk havanın olmasına karşın Silifke İlçesi'nde hava şartlarından dolayı eriğin erken meyve verdiğini söyledi. Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını ve topladığı 5 kilo eriği kilosu 100 liradan İstanbul'daki sebze ve meyve haline gönderdiklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Yurdun dört bir yanı karla kaplı ve bembeyazken, ilçemizde erik ve kayısı ağaçlarının çiçek açtığını ve özellikle erik ağacının meyve verdiğini görüyoruz. Bugün budama için geldiğimiz erik bahçesinde ağaçlarda meyve olduğunu gördük. Mevsim normallerinin dışında olması dolayı şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Normalde mart veya nisan ayında meyve almamız gerekiyor. O dönemde meyve alıp almayacağımız belli değil. Ürünümüzü İstanbul'a gönderdik. Özellikle aş erip canı erik çeken hamile kadınların sofrasına gidecek eriklerimiz."

Hasat mart ve nisanda

Mustafa Göktaş ayrıca, Göksu Vadisi köylerinden Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile Silifke'nin Kabasakallı, Atayurt, Atakent, Taşucu mahallelerinde üretimi yapılan eriğin örtü altına olan kısmının martta, açıktaki erik bahçelerinin de nisan ayında hasat edileceğini söyledi.