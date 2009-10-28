İstanbul'a dere ıslahı için 200 milyon dolar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankasından sağlanan 322 milyon 150 bin dolar kredinin 200 milyon TL'lik kısmıyla 19 adet derenin daha ıslahını yapacak.



Belediyeden yapılan açıklamada, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce ıslahı yapılacak 35 bin 587 metre uzunluğundaki 19 dereye ait ihalelerin revize aşamasında olduğu ve yıl sonuna kadar ihalelerin tamamlanacağı bildirildi.



İstanbul genelinde kamulaştırmaları talep edilen derelerin tahmini kamulaştırma bedellerinin 1 milyar 263 milyon 384 bin 622 TL olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılına kadar 603 kilometre uzunluğundaki 68 adet dere ve 58 adet yan kolunun 203 kilometresinin ıslahını gerçekleştirdi. 2004-2009 yılları arasında ise İSKİ ve Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce 128 kilometre dere ıslah edildi. Böylece toplam 331 kilometre dere ıslahı tamamlanmış oldu.



5216 sayılı Yasa ile İstanbul sınırlarının il sınırlarına çekilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına giren dere uzunluğu bin 855 kilometreye ulaştı.



2004-2009 yılları arasında İSKİ, dere ıslahı çalışmaları için 345 milyon 330 bin 950 TL harcama yaparken, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü dere ıslahı çalışmalarına 289 milyon 770 bin TL harcama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dere ıslahı amaçlı kamulaştırma bedeli olarak da 181 milyon 812 bin TL ödeme yaptı. Böylece son 5 yılda dere ıslahı çalışmaları için yapılan harcamaların toplamı 816 milyon 912 bin 950 TL oldu.”

