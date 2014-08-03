'İstanbul'a defnedilmek benim vasiyetimdir'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlediği İstanbul mitinginde “Öyle tahmin ediyorum ki bu Başbakan olarak İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz belki de son miting olacak. Bu yola İstanbul’da sizlerle birlikte çıktık. Ne yaptıysak, neyi başardıysak sizlerle birlikteydik. Ben bugün İstanbul’a, sizlere veda etmiyorum. Allah takdir ederse doğduğum, bu günlere kadar yaşadığım bu şehre defnedilmek benim vasiyetimdir” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, Maltepe mitinginde İstanbul’a defnedilmek istediğini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

“Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de insanımızı denizin altından yürüttük Marmaray’la. Çıkmış bu Ekmel ne diyor biliyor musunuz? ‘Marmaray’ı Süleyman Bey başlattı, Bülent Bey başlattı.’ Eline diline dursun. Dersini çalış da gel. Utanmasa Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de onlar başlattı diyecek. Çözüm Süreci sayesinde iki yıldır terör şehitleri gelmiyor. Bayrakları bayrak yapan kandır. Vatan uğruna ölen varsa vatandır. Devletin içinde paralel devlet olmaz. Ben size ne dedim, inlerine gireceğiz dedim. Girdik mi? Daha bitmedi, daha çok çözülecek işler var. Beni dinlediler, bakanlarımı dinlediler. Hiçbir hakim savcı bir başbakanın uluslararası görüşmelerini dinleme hakkına sahip değildir. Öyle tahmin ediyorum ki bu Başbakan olarak İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz belki de son miting olacak. Bu yola İstanbul’da sizlerle birlikte çıktık. Ne yaptıysak, neyi başardıysak sizlerle birlikteydik. Ben bugün İstanbul’a, sizlere veda etmiyorum. Allah takdir ederse doğduğum, bu günlere kadar yaşadığım bu şehre defnedilmek benim vasiyetimdir. Biz nereye geldiğinden daha ziyade nereden geldiğini önemseyen bir kültürün mensuplarıyız. Bizin karşınızda başbakan değil, cumhurbaşkanı adayı değil, Kasımpaşalı Recep Tayyip Erdoğan var.”