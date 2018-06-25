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İstanbul'a ceviz büyüklüğünde dolu yağacak

Marmara Bölgesi genelinde salı gününden cumartesi gününe kadar fırtına, sağanak ve yer yer dolu yağışları görülecek

25 Haziran 2018 19:12

Marmara Bölgesi genelinde salı gününden cumartesi gününe kadar fırtına, sağanak ve yer yer dolu yağışları görülecek. İstanbul'da yarın ceviz büyüklüğünde dolu yağması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanmaması için şimdiden önlemlerini alması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji’den verilen bilgiye göre, salı gününden itibaren özellikle Marmara bölgesinde etkili olması beklenen yağışlı hava kütlesine eşlik edecek şiddetli rüzgârlarla birlikte, bölgede kısa süreli kuvvetli yağış ve iri çaplı dolu yağışı meydana gelecek.

İstanbul’da geçen yıl 27 Temmuz’da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle megakentte trafik durma noktasına gelmiş, binlerce araçta ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuş, hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmişti.

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