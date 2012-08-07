İstanbul'a bir milyon nüfuslu 'Kayaşehir' kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da ileriye yönelik bir milyon nüfuslu şehir kurmayı planladıklarını bildirdi. Bakan Bayraktar, “Kayaşehir diye yaptığımız yer, kuracağımız şehrin çekirdeğidir. O çekirdeği genişleteceğiz” ifadesini kullandı.



Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Bayraktar, ekim ayında başlayacak afet riski altındaki alanların dönüşümü hakkında bilgi verdi. Süreçle ilgili çalışmaların devam ettiğini, binaların çetelelerinin çıkartıldığını belirten Bayraktar, “Riskli binaların haritalarını çıkarıyoruz. Risk nitelik ve nicelik durumlarını çıkarıyoruz. Bu duruma yönelik yasa mevzuatlarını hazırlıyoruz. Bakanlar Kurulu kararını çıkarıyoruz. Bunlarla beraber, belediyelerle konuşuyoruz. Belediyeleri yasal mevzuata göre hazırlıyoruz” görüşüne yer verdi.



2023'te şehirlerin çok daha düzenli ve marka şehirler olacağını belirten Bayraktar, dönüşümün sadece afet riski kapsamında bir çalışma olmadığını, salaş, kaçak, mühendislik hizmeti almamış, enerjiyi savuran ve gecekondu gibi ruhsatsız yapılan tüm yapıların realize edileceğini vurguladı.

20 yıldan daha erken bitirilebilir

Süreci 20 yıldan daha erken bir zamanda bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti: “Uygulamaya Eylül ve Ekim başı gibi başlamayı düşünüyoruz. Bu çerçevede, memleketimizin hayrına çok güzel bir start vereceğiz. Belediyelerden, kamu kuruluşlarından müracaatlar var. Çok ciddi şekilde ve artan bir hacimde müracaatlar var. Bizim binalarımızı gelin yıkın diye, insanlar bize başvuruda bulunuyorlar. Bu yıkımları, Başbakanımız da teşrif ederse eğer, Başbakanlığımız'ın vereceği startla Türkiye'nin herhangi bir yerinden başlatacağız.”

Kayaşehir, şehrimizin çekirdeği olacak

Bayraktar, İstanbul'da depreme dayanıklı olamayan zeminlerin ıslah edileceğini, zemin emniyetine uygun kararlar alınacağını dile getirdi. İstanbul'da ileriye yönelik bir milyon nüfuslu bir şehir kurmayı planladıklarını da bildiren Bayraktar, ilk etapta 500 bin nüfus, arkasından 700 bin, onun da arkasından 1 milyonu bulacak şekilde yeni bir şehre başlanıldığını ifade etti.



“Kayaşehir diye yaptığımız yer, kuracağımız şehrin çekirdeğidir. O çekirdeği genişleteceğiz. O şehrin çalışmalarına süratle başlıyoruz” diyen Bayraktar, ayrıca, Anadolu yakasında, yer arayışlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

