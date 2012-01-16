İstanbul'a beklenen kar geldi!

T24 - İstanbul’da aniden bastıran kar yağışı tüm şehri etkisi altına alırken, trafikte kara hazırlıksız yakalanan sürücüler de yollarda kaldı. Saat 16.00 sularında İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı saat 18.00 itibariyle trafiği kilitledi. İş saati trafiğinin artmasıyla başta köprü geçişleri olmak üzere çevre yollarında trafik durma noktasına geldi. İDO arabalı vapur seferlerini iptal etti. Metrobüs seferleri ise yoğun kar yağışı dolayısıyla durdu. Metrobüslerden inen İstanbullular, Boğaziçi Köprüsü'nü yürüyerek geçti.



İstanbul’da aniden bastıran kar yağışı tüm şehri etkisi altına alırken, trafikte kara hazırlıksız yakalanan sürücüler de yollarda kaldı. İstanbul’da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı tüm şehri etkisi altına aldı.



Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu hattındaki yoğun kar yağışından dolayı metrobüs seferleri durdu. Yollar yoğun yağışta kar tutarken, özellikle köprü bağlantılı yollarda TEM ve E-5'te trafik durma noktasına geldi. Karaköy-Beşiktaş-Ortaköy-Boğaz hattı da trafiğin kilitlendiği noktalar arasında. Yetkililer İstanbullulara araçları ile trafiğe çıkmamalarını öneriyor.



Saat 19.00 itibariyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yönüne geçiş trafiğinin kuyruğu, Mahmutbey gişelere kadar uzadı. Yer yer durma noktasına gelen trafik, köprü geçişinin ardından Ataşehir'e kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Avrupa yönüne geçişte ise trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Köprüyü geçtikten sonra ise Hasdal Kavşağı'nda rahatlayan trafik Mahmutbey gişelere yaklaştıkça yine yoğunlaşıyor.







Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu'ya geçişinde Topkapı'ya kadar uzanan bir kuyruk var. Köprüyü geçtikten sonra trafik açık. Avrupa yönüne geçişte ise Kozyatağı ve Acıbadem Köprüsü'nden başlayan başlayan araç kuyruğu, köprü çıkışında son buluyor.





Soğuk ve yağışlı hava hafta boyunca sürecek



Hafta boyunca hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyredecek. Düşük sıcaklıklar ve mevcut kar örtüsü sebebiyle, Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif, Marmara ile iç bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile doğu kesimlerde beklenen kuvvetli kar yağışının oluşturacağı olumsuz şartlara karşı zirai üreticiler ve sürücüler başta olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.





Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına



Akdeniz'de halen batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden 5-7 kuvvetinde (50-60 km/s) esmekte olan fırtınamsı rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 6-8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına, bugün öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz’de 7-9 kuvvetinde (75-90 km/s) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Kuvvetli fırtına nedeniyle denizcilerimizin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.



Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışların; Adıyaman, G.Antep, Kilis, Erzican, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır ile zamanla Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli; Adana'nın güney ve doğu ilçeleri ve Hatay çevrelerinde şiddetli olmak üzere Orta Ve Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



İç Anadolu'nun güneyi ve Göller yöresinde 3 ila 5 derece olmak üzere İç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.İç ve batı kesimlerde kuzeyli,doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; Adıyaman, G.Antep, Kilis, Erzican, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır ile zamanla Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli; Adana'nın güney ve doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinde şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Sel, Su baskını, Taşkın, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.





Buzlanma ve don uyarısı



Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.





Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:



İSTANBUL:



Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (3)



ANKARA:



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. (-1)

İZMİR:





Parçalı bulutlu (7)



ADANA:



Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu ilçelerinde şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (14)



ANTALYA:



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Alanya, Manavgat, Serik, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ve İbradı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı (14)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (6)



ERZURUM:



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (2)



VAN:



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (6)



DİYARBAKIR:



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (11)



Bölgelerde hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA:



Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ile öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve İstanbul çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don olayı bekleniyor.



EGE:



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli (Çardak) çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AKDENİZ:



Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Antalya’nın Alanya, Manavgat, Serik, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ve İbradı ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, K.Maraş çevrelerinde kuvvetli; Adana’nın güney ve doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinde şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş’ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



İÇ ANADOLU:



Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BATI KARADENİZ:



Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ve Bolu çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ:



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



DOĞU ANADOLU:



Parçalı çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari dışında kalan tüm İllerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzeyinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU:



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

















