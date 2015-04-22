İstanbul'a bahar geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, mevsim normallerinin ortalama 2 derece altında ve normale göre yağışlı geçen nisan havalarının, yarından itibaren sona ereceğini söyledi. Güler, yarından itibaren yağışların kesileceğini ve sıcaklıkların yükselişe geçeceğini kaydetti.

Cumadan itibaren İstanbul ve ülkenin batı bölgelerinde "bahar" havalarının kendini göstermeye başlayacağını söyleyen Güler, "Nisan başından beri mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların cuma gününden itibaren mevsim normallerine, hafta başından sonra da mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor" dedi.