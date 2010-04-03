İstanbul'a 9 milyon lale

T24-

Amsterdam'a altı yıl önce yaptığı bir gezide bir çiçek mezat salonunu ziyaret ettiğini ve laleyi İstanbul'a yeniden getirmeye karar verdiğini anlatan Topbaş, ''150 yıl önce ülkemizden ayrılan lalenin İstanbul'a geri dönmesi gerekiyordu'' dedi.Serüvenine Orta Asya'dan başlayan lalenin 300 yıl boyunca Osmanlı topraklarında kendini hissettirdiğini aktaran Topbaş, o dönemlerde bin 500 civarında lale türünün üretildiğini belirtti.2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'un lalesiyle buluşması kadar güzel bir duygunun olamayacağını dile getiren Topbaş, bu yıl dikilen 10 milyona yakın lalenin tamamının Türkiye'den temin edildiğini söyledi.

DÜNYA BARIŞ BAHÇESİ

Topbaş, Yedikule'deki lale bahçesinin Dünya Barış Bahçeleri Vakfı'nca ''Dünya Barış Bahçesi'' seçildiğini belirtti. İnsanların bu bahçelerde bir araya geldiklerini ve kaynaştıklarını dile getiren Topbaş, ''Yedikule lale bahçesi, 22 Nisan'da düzenlenecek törenle Barış Bahçesi ilan edilecek ve plaketimizi asacağız'' dedi.





Topbaş, 13-15 Nisan'da ABD'de ''Dünya Lale Zirvesi''nin yapılacağını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu zirveye katılacağını kaydetti.





Kadir Topbaş, ''İstanbul'da bir mezat salonu kurarak, köylülerin yetiştirdiği çiçekleri orada her gün pazarlamak, 235 bin insanın ekmek yiyeceği sektörü desteklemek en büyük idealim'' diye konuştu.





Konuşmasının ardından İSMEK tarafından festival alanına kurulan sergi çadırlarını gezen Topbaş, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.







RAKAMLARLA LALE FESTİVALİ







5. Uluslararası Lale Festivali kapsamında Silivri'den Tuzla'ya 9 milyon 300 bin adet lale dikildi. 27'si ağırlıklı olmak üzere 82 lale türü kullanıldı, laleler 1 milyon 488 bin TL'ye mal oldu. 2004'ten bugüne toplam 45 milyon 475 bin adet lale dikildi ve bu lalelerin temini için toplam 4.4 milyon TL harcandı.





Laleler, Konya Çumra başta olmak üzere Silivri, Çatalca, Şile, Pamukova ve Geyve köylüleri tarafından yetiştirildi. İstanbul'da, alım garantili lale soğanı yetiştiriciliği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ürettirilen lale soğanları karşılığında 2008'de 9 üretici köylü aileye 63 bin 700 TL, 2009'da da 23 üretici köylü aileye 140 bin 354 TL olmak üzere toplamda 204 bin 54 TL ödendi.





Erkenci laleler Mart ayı ortalarında açtı, bu ay içerisinde normal laleler ve Mayıs ayında da geç açan laleler görülecek. Yaklaşık iki - üç ay boyunca lale, sümbül, nergis gibi diğer soğanlı bitkiler İstanbul'u süsleyecek.