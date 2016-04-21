İstanbul'a 8 yeni metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 2015 yılı Faaliyet Raporu'nu sunan İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş "Ustalık Dönemim" dediği 3. başkanlık dönemine ilişkin vizyon projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a 8 yeni metro hattının açılacağını duyuran Topbaş, her iki yakanın sahillerinde ciddi yoğunluğun yaşanması nedeniyle Beşiktaş-Sarıyer ve Üsküdar-Beykoz metrolarının proje ihalelerine de 1 ay içinde çıkılacağını açıklayarak "Üsküdar ile kabataş arasında bir yaya tüneli yapacağız. Üsküdar'da metrodan inen bir insan yüzeye çıkmadan yürüyen bantlarla Kabataş'taki metro istasyonuna gelebilecek" dedi. Ataköy-İkitelli ve Bostancı- Dudullu metro hatları inşaatlarının devam ettiğini hatırlatan Topbaş, "Etiler'den fünikülerle Aşiyan sahiline iniyoruz. İstanbul gelecekte bin kilometre metroya doğru gidiyor" diye konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, "Yatırımlarımızın büyük bir bölümünü ulaşıma ayırdık ve metroya öncelik verdik" diyen Topbaş; " Yenidoğan-Çekmeköy- Sultanbeyli 16,7 kilometre, Pendik-Kaynarca- Tuzla 11,6 kilometre, Bağcılar-Kirazlı-Halkalı 10 kilometre, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye 13 kilometre,Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 10 kilometre, Sefaköy-Başakşehir Havaray Hattı 15 kilometre,Başakşehir-Kayaşehir 6,5 kilometre ve Mahmutbey-Esenyurt 17 kilometre olmak üzere toplam 100 kilometrelik 8 ayrı raylı sistemin hazırlıkları bitti. Bu hatlar bir ay içerisinde ihaleye çıkacak" ifadelerini kullandı.