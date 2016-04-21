T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'a 8 yeni metro hattı

Başkan Kadir Topbaş: İstanbul gelecekte bin kilometre metroya doğru gidiyor

21 Nisan 2016 13:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 2015 yılı Faaliyet Raporu'nu sunan İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş "Ustalık Dönemim" dediği 3. başkanlık dönemine ilişkin vizyon projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a 8 yeni metro hattının açılacağını duyuran Topbaş, her iki yakanın sahillerinde ciddi yoğunluğun yaşanması nedeniyle Beşiktaş-Sarıyer ve Üsküdar-Beykoz metrolarının proje ihalelerine de 1 ay içinde çıkılacağını açıklayarak "Üsküdar ile kabataş arasında bir yaya tüneli yapacağız. Üsküdar'da metrodan inen bir insan yüzeye çıkmadan yürüyen bantlarla Kabataş'taki metro istasyonuna gelebilecek" dedi. Ataköy-İkitelli ve Bostancı- Dudullu metro hatları inşaatlarının devam ettiğini hatırlatan Topbaş, "Etiler'den fünikülerle Aşiyan sahiline iniyoruz. İstanbul gelecekte bin kilometre metroya doğru gidiyor" diye konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, "Yatırımlarımızın büyük bir bölümünü ulaşıma ayırdık ve metroya öncelik verdik" diyen Topbaş; " Yenidoğan-Çekmeköy- Sultanbeyli 16,7 kilometre, Pendik-Kaynarca- Tuzla 11,6 kilometre, Bağcılar-Kirazlı-Halkalı 10 kilometre, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye 13 kilometre,Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 10 kilometre, Sefaköy-Başakşehir Havaray Hattı 15 kilometre,Başakşehir-Kayaşehir 6,5 kilometre ve Mahmutbey-Esenyurt 17 kilometre olmak üzere toplam 100 kilometrelik 8 ayrı raylı sistemin hazırlıkları bitti. Bu hatlar bir ay içerisinde ihaleye çıkacak" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

metroistanbulistanbula 8 yeni metro hattıkadir topbaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24