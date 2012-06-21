Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, İstanbul’da bulunan 1450 okuldan 450’sinin dönüştürüleceğini söyledi. 4+4+4 eğitim sistemine göre yapılan düzenlemeye göre 76 yeni imam hatip ortaokulu geliyor.

Milliyet'ten Sibel kahraman'ın haberine göre, Milli Eğitim Müdürü Yıldız, İstanbul’da 1450 ilköğretim okulu olduğunu belirterek, bu okulların bin tanesinin ilkokul ve ortaokul olarak devam edeceğini, 450 okulun dönüşeceğini söyledi. Yıldız, dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini, velilerden gelen dilekçelerin de bu anlamda dikkate alındığını belirtirken Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilişim Sistemleri (mebbis) sitesinde Tüm Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokuluna dönüşecek okulların listeleri yer aldı. Bu listeye göre İstanbul’a 76 yeni imam hatip ortaokulu geliyor.

Büyükçekmece’de 6 okul

4+4+4 eğitim sistemine göre yapılan düzenlemeyle ilçelere açılacak imam hatip ortaokulları sayısı şöyle: Adalar 1, Ataşehir 1, Avcılar 1, Bağcılar 3, Bahçelievler 3, Bakırköy 1, Başakşehir 1, Bayrampaşa 1, Beşiktaş 1, Beykoz 1, Beylikdüzü 1, Beyoğlu 2, Büyükçekmece 6, Çatalca 2, Çekmeköy 1, Esenler 3, Esenyurt 1, Eyüp 5, Fatih 2, Güngören 3, Kadıköy 2, Kağıthane 1, Kartal 2, Küçükçekmece 3, Maltepe 2, Pendik 1, Sancaktepe 3, Sarıyer 1, Silivri 2, Sultanbeyli 5, Şile 1, Şişli 1, Tuzla 3, Ümraniye 7, Zeytinburnu 1, Üsküdar 1.

Çalışan anne babaya okul

Öte yandan pek çok ilçede 4+4+4 düzenlemesine bağlı olarak yapılan değişiklikler velilerin protestolarına neden oluyor. İmam hatip okullarının protestolarından sonra bugün de etüt-beslenme uygulaması yapan ilköğretim okullarının velileri eylem yapacaklar. İstanbul’da, sadece çalışan anne babaların çocuklarına eğitim veren etüt-beslenme uygulaması yapan 19 ilköğretim okulu bulunuyor.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bu okullara kayıt için gerekli belgeleri ve takvimi açıkladı. Ön kayıt için son başvuru tarihi 15 Haziran, kura çekimi tarihi ise 20 Haziran olarak ilan edildi. Ancak velilere kura çekiminin ertelendiği bildirildi.

Başkentte 31 okul

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ildeki tüm ilköğretim okullarını yeni sisteme göre ayırdı. 15 ilköğretim okulu imam hatip ortaokuluna dönüştürülürken, Çankaya ve Kızılcahamam Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne ait ek binaların da imam hatip ortaokulu olarak hizmete açılmasıyla birlikte, Ankara’da 17 yeni imam hatip okulu kurulmuş oldu. Mevcut imam hatip liselerinin bünyesine eklenen yeni ortaokullarla birlikte, eylül ayında başlayacak yeni eğitim öğretim yılında Ankara’da toplam 31 okulda imam hatip yetiştirilecek.

Okulların listesi



- Adalar: Büyükada İmam Hatip Ortaokulu

- Ataşehir: Yeni Çamlıca Leman Ana İmam Hatip Ortaokulu

- Avcılar: İsmet Yoluç Rodopman İmam Hatip Ortaokulu

- Bağcılar: Hasan Kağnıcı İmam Hatip Ortaokulu, Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu, 50. Yıl Adnan Ötügen İmam Hatip Ortaokulu

- Bahçelievler: Bahçelievler Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu, Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu

- Bakırköy: İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu

- Başakşehir: Toki İmam Hatip Ortaokulu

- Bayrampaşa: Mobil İmam Hatip Ortaokulu

- Beşiktaş: Mahmut Erseven İmam Hatip Ortaokulu

- Beykoz: Selahattin Karakaşlı İmam Hatip Ortaokulu

- Beylikdüzü: Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu

- Beyoğlu: Hoca İsak Efendi İmam Hatip Ortaokulu, Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu

- Büyükçekmece: Aşiret Dalcı İmam Hatip Ortaokulu, Batıköy Memurdan Armağan İmam Hatip Ortaokulu, Büyükçekmece İmam Hatip Ortaokulu, Kamiloba Beyazlar İmam Hatip Ortaokulu, Ömer Gültekin-Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu, Türkoba İmam Hatip Ortaokulu

- Çatalca: Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu, Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu

- Çekmeköy: Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu

- Esenler: Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu

- Esenyurt: Esenyurt İmam Hatip Ortaokulu

- Eyüp: Ebussuut İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Göktürk İmam Hatip Ortaokulu, H.İslam Ülker H.Ş.Ülker İmam Hatip Ortaokulu, Kılıçaslan İmam Hatip Ortaokulu

- Fatih: Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Fethiye İmam Hatip Ortaokulu

- Güngören: Ali Fuat Cebesoy İmam Hatip Ortaokulu, Güngören İmam Hatip Ortaokulu, Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

- Kadıköy: Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu, 23 Nisan Zehra Hanım İmam Hatip Ortaokulu

- Kağıthane: Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu

- Kartal: Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu, Öğretmen Zekeriya Güçer İmam Hatip Ortaokulu

- Küçükçekmece: İsmail Hakkı Uludağ İmam Hatip Ortaokulu, Kumsal İmam Hatip Ortaokulu, Toki Şehit Çağlar Canbaz İmam Hatip Ortaokulu

- Maltepe: Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu, 120. Yıl Ziraat Bankası İmam Hatip Ortaokulu

- Pendik: Turgut Reis İmam Hatip Ortaokulu

- Sancaktepe: Beyhan Şenyuva İmam Hatip Ortaokulu, Şakir Demir İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Öğretmen Nurgül Kale İmam Hatip Ortaokulu

- Sarıyer: Mehmet Sevim Ulusal İmam Hatip Ortaokulu

- Silivri: Gazi İmam Hatip Ortaokulu, İMKB İmam Hatip Ortaokulu

- Sultanbeyli: Anafartalar İmam Hatip Ortaokulu, Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu, Mecidiye Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu, Necip Fazıl Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu

- Sultangazi: Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu

- Şile: Çayırbaşı Fatma Seher Hanım İmam Hatip Ortaokulu

- Şişli: 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu

- Tuzla: Hacıoğulları Hilmi Sonay İmam Hatip Ortaokulu, Halil Türkkan İmam Hatip Ortaokulu, Muzafferda-Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu

- Ümraniye: Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İmam Hatip Ortaokulu, Ümraniye İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, 60.Yıl Meyveli Bahçe İmam Hatip Ortaokulu, Fatih İmam Hatip Okulu, Nihat Sami Banarlı İmam Hatip Okulu

- Üsküdar: 3. Selim İmam Hatip Ortaokulu

- Zeytinburnu: Toki Seyit Nizam Şehit Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu