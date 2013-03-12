'İstanbul'a 4.5 milyar dolar yatırım yapacağız'

Fransa'da 15 Mart'a kadar sürecek MIPIM Fuarı bugün başladı. Bin metrekarelik alana kurulan Türk çadırında 28 firma, projelerini dünyaya tanıtıyor.

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından MIPIM'in açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 'İstanbul'a 8 yılda 34 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yıl ise 4.5 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz' dedi.

Bu yatırımları gerçekleştirirken bütün sektörlerin birlikte çalıştığını dile getiren Topbaş, inşaat sektörünün önemli bir role sahip olduğunu belirterek Kanal İstanbul ve Finans Merkezi'nin sektörde yeni bir canlılık oluşturacağını, kentsel dönüşümün ise inşaat sektörü için daha aktif hareket sağlayacağını ifade etti.

Hedef : 2 yılda 2 milyar dolar

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu ise yabancılara mülk satışından 350 milyon dolar gelir elde ettiklerini, hedeflerinin 2 yılda 2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ağaoğlu, bu yıl için sektörün de yabancılara mülk satışından 10 milyar dolar gelir elde etmesi gerektiğini belirtti.

Ofis projesine ilk tanıtım

Tahincioğlu Gayrimenkul Proje Geliştirme Müdürü Sercan Gençoğlu ise Levent'te inşa ettikleri yeni ofis projesi Nida Kule Levent'in ilk tanıtımını Fransa'da gerçekleştirdi. Gençoğlu, 3 ay sonra satışa sunulacak projede ofis metrekare fiyatlarının 10 bin -12 bin dolar arasında değişeceğini açıkladı.

Metropol İstanbul'da değişiklik

Metropol İstanbul projesi yetkilileri de proje ile ilgili bir değişikliği açıkladılar. Projede yer alan caddede değişiklikler yapacaklarını ifade eden yetkililer, projedeki 450 ticari ünite için 3000 markadan talep aldıklarını da belirtti.

Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen fuara bu yıl 80’den fazla ülkeden 20 bin ziyaretçi, bin 850 şirket, 4 bin 300 yatırımcının katılması bekleniyor.

Dönüşümü dünyaya anlatacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise fuar etkinlikleri kapsamında 14 Mart 2013 Perşembe günü "Çevresel Sürdürülebilirlik, Planlı Şehirleşme ve Gayrimenkul Sektörünün Gelişimi Açısından Kentsel Dönüşümün Önemi" konulu konferansta bir konuşma yapacak.

Bayraktar, kentsel dönüşüm alanındaki adımları, uluslararası yatırımcılara anlatacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel de fuarda konuşma yapacaklar.

Dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM; 1989 yılından beri Fransa’nın Cannes kentinde Reed Midem tarafından düzenleniyor.