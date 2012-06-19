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İstanbul’a 39 ilçeye 67 imam hatip ortaokulu açıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, '4+4+4' eğitim sistemine göre düzenleme yaptı

19 Haziran 2012 13:57

İstanbul’da eğitimde “4+4+4” düzenlemesinin ardından 39 ilçeye 67 imam hatip ortaokulu açıldı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; kentteki bin okul, ilköğretim olarak hem orta hem ilkokul olarak hizmet vermeye devam edecek. 450 okulun ise İlk, Orta ve İmam Hatip Ortaokulu olması kararlaştırıldı. Yeni sistemle 39 ilçede 67 İmam Hatip Ortaokulu açıldı.

İlçelere açılacak imam hatip okulu sayısı şöyle oldu;

Adalar 1, Ataşehir 2, Avcılar 1, Bahçelievler 3, Bağcılar 3, Bakırköy 1, Başakşehir 1, Bayrampaşa 1, Beşiktaş 1, Beylikdüzü 1, Beyoğlu 2, Büyükçekmece 4, Çatalca 3, Çekmeköy 1, Esenler 3, Esenyurt 1, Eyüp 4, Fatih 2, Güngören 1, Kadıköy 2, Kağıthane 1, Kartal 1, Küçükçekmece1, Maltepe 2, Pendik 1, Üsküdar 1, Ümraniye 5, Tuzla 3, Şişli 1, Sultangazi 2, Sultanbeyli 5, Silivri 2, Sarıyer 1, Sancaktepe 3.

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