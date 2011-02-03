-İSTANBUL'A 350 İTFAİYE ERİ ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 350 itfaiye eri istihdam edecek. Belediye, bugün bazı gazetelerde yer alan ilana göre, lise, meslek lisesi veya dengi okul mezunlarından 260, önlisans itfaiyecilik ve yangın güvenliği mezunlarından 40, inşaat mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve şehir bölge planlama mezunlarından 10'ar, harita, jeodezi ve fotoğrametri mühendisliği mezunlarından 8, makine mühendisliği ile kimya mühendisliği mezunlarından 5'er, mimarlık bölümü mezunlarından da 2 olmak üzere toplam 350 adet itfaiye eri alacak. -ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR- İlana göre, 30 yaşını doldurmamış olanların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu Sosyal Tesisleri, Kazlıçeşme Mahallesi, Arbay Caddesi No. 199 adresine, 28 Şubat 2011 tarihine kadar şahsen başvurmaları gerekiyor. Adaylarda önlisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarının itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümünden (öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması), lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin inşaat, elektrik, elektrik-elektronik, şehir ve bölge planlama, harita/jeodezi ve fotoğrametri, makine, kimya mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olmaları şartı aranıyor. Adaylardan sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması, erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda da en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması isteniyor.