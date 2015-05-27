İstanbul'a 13 kilometrelik yeni tramvay hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eminönü ve Alibeyköy arasında kurulacak olan 13 kilometrelik yeni tramvay hattının tanıtımını yaptı.

Topbaş, Fatih ve Eyüp ilçeleri arasında 13 kilometrelik güzergâhta 19 istasyonda hizmet verecek Eminönü-Eyüp-Alibeyköy tramvay hattını tanıttı.

AA'nın haberine göre, Topbaş, Feshane Kongre ve Kültür Merkezi'nde, projesi hazırlanan tramvay hattına ilişkin bilgi vererek, İstanbul'daki ulaşım sistemlerine yeni bir halka eklendiğini söyledi.

Şehirlerin yaşam alanlarında en büyük problemin ulaşımla ilgili olduğunu, bu konuda tüm kent yönetimlerinin, mobilite denilen ulaşımla ilgili sistemleri geliştirmek, daha konforlu hale getirmek üzere çalışmalar yaptığını anlatan Topbaş, gecikmiş metrolar başta olmak üzere İstanbul'un ulaşım master planında öngörülen sistemleri devreye sokmaya başladıklarını ifade etti.

Görüntü kirliliği oluşturmayacak

Yakın gelecekte İstanbul'da her noktaya toplu taşıma araçlarıyla erişme imkânı olacağını anlatan Topbaş, yeni tramvay hattına ilişkin, ''Bu yeni tramvay hattının, katener sistemi olmadan yani yukarıda elektrik hatlarını görmeden, görüntü kirliliği oluşturmayacak bir hat olmasını arzu ettik. 13 kilometrelik hattın raylarının arası yeşil olacak. Mümkünse yanına da bisiklet yolu yapılması için çalışılıyor. Vatandaşlarımız, Eminönü'nde bisiklet parkından alacakları bisikletle, Alibeyköy'deki cep otogarına erişmiş olacak" dedi.

Halen sıkıntı var

Kent ulaşımında yaşanan sıkıntılara değinen Topbaş, ''3 bin otobüsümüzü yenilememize ve yeni otobüsler almamıza rağmen halen sıkıntı var. 400 otobüsü devreye sokmak suretiyle ulaşımı biraz daha rahatlatmak, gerekirse bir 400 otobüs daha ilave edip geliştirerek, İstanbul'un lastik tekerlekli gücünü metrolar yetişinceye kadar hazırlamak niyetindeyiz'' dedi.

Kabataş-Bağcılar’a entegre olacak

Kadir Topbaş, yeni tramvay hattının mevcut Kabataş-Bağcılar hattının Eminönü istasyonu ile entegre olarak başlayacağını, Haliç'in batı sahili boyunca devam edeceğini, Küçükpazar istasyonunda Hacıosman-Yenikapı metro hattı ile Ayvansaray istasyonunda metrobüs ile Eyüp istasyonunda Eyüp-Piyerloti teleferik hattı ile Alibeyköy cep otogarında sona ereceğini anlattı.

Topbaş, 2019 yılı sonu itibarıyla İstanbul'da 400 kilometreyi aşkın raylı sistemi hedeflediklerini belirterek, bütün ulaşım planlarını da buna göre yaptıklarını aktardı.