-İstanbul'a 100 milyonluk havalimanı İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal, Türkiye genelinde yolcu sayısının 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artışla 118 milyon 425 bine yükseldiğini belirterek, ''Toplam inen kalkan yolcu trafiğinde Atatürk Havalimanı birinci, Antalya Havalimanı ikinci, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı üçüncü oldu'' dedi Birdal, DHMİ Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın sohbet toplantısında, 2011 yılını değerlendirerek 2012 yılı yatırım planları hakkında bilgi verdi. DHMİ olarak 2011'de 1 milyon 331 bin 835 uçağa hizmet verdiklerini belirten Birdal, ''Türkiye genelinde 2010 yılındaki yolcu sayısı 102 milyon 705 binden 2011 yılında yüzde 14,4 artışla 118 milyon 425 bine yükseldi. Atatürk Havalimanı yolcu sayısı itibariyle Türkiye genelinde birinciliği bu sene de muhafaza etti. Toplam inen kalkan yolcu trafiğinde Atatürk Havalimanı birinci, Antalya Havalimanı ikinci, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı üçüncü oldu'' dedi. -''2011 yılı karı 820 milyon lira''- Birdal, 2011 yılında 410 milyon liralık yatırım yaptıklarını, bu yatırımlarla havaalanlarının alt ve üst yapısını güçlendirdiklerini söyledin karının 820 milyon lira olacağını tahmin ettiklerini, kurumlar vergisi, temettü ödemesi, bütçe katılım payı için yapılan ödemelerin toplamının da 841 milyon lira civarında olduğunu kaydetti. -''2012 yatırımları''- Yolcu terminalleri, pist, apron ve taksi yollarının kapasitesinin artırılması, standardının yükseltilmesi, işletme ve elektronik altyapısına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesinin de 2012 yılı hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Birdal, şu bilgileri verdi: ''2012 yılında özkaynaklarımızdan 425 milyon lira yatırım yapacağız. Milas Bodrum Havalimanı dış hatlar terminali inşaatı 2012 yılı içinde açılacak. Kars Havaalanı iç ve dış hatlar terminal binası, Ağrı ve Adıyaman Havaalanı terminal binası ile Kastamonu, Bingöl ve Iğdır Havaalanları bu yıl içinde açılacak. Şırnak, Cizre ve Hakkari Yüksekova Havalimanları de 2013 yılında hizmete girecek. Doğu, batı, kuzey, güney ayrımı yapmadan ülkenin her noktasının hava yoluyla erişilebilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Diyarbakır Havalimanı'na da 2012 yılı programında yeni sivil tesisler yapacağız. Apron ve taksi rut ile ilgili ihaleyi 2011 yılında yaptık, 3 Şubat'ta teklifleri alacağız. Daha sonra da üst yapı terminal binası ihaleleri yapılacak. 2023 yılı hedefi en fazla 100 kilometre veya 1 saatlik yolculukla bir havalimanına ulaşmak.'' Birdal, havaalanlarındaki eksiklikleri gidermek için her yıl özkaynaklarıyla 500 milyon lira civarında yatırım yaptıklarını belirterek, ''Bizim amacımız önden gitmek. Yatırımı önceden planlayıp yapmak ve olabilecek talepleri karşılayacak şekilde bir arz oluşturmak. Bunun gayreti içindeyiz'' dedi. -İstanbul'a 3. havalimanı- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, İstanbul'a 3. havalimanının Türkiye'nin gündeminde bir konu olduğunu ve bununla ilgili doğrudan bir görevlendirme yapılmamasına karşın çeşitli kuruluşlar tarafından ön hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Birdal 3. havalimanının ökaynakla yapılıp yapılmayacağı konusunu konuşmak için henüz erken olduğunu, böyle bir görev verildiği takdirde mutlaka bunun tedbirleri alınarak görevlendirme yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: ''İstanbul'a 3. havalimanı başlangıçta 100 milyon kapasiteli bir havalimanı olacak. Büyüklük olarak planlamamız, 100 milyonla başlayıp daha yukarıya çıkacak şekilde büyümeye imkan sağlayacak bir yapı içine oturtmak. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Belli bir noktaya geldik.'' Birdal, uçakların beklemelerden kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırmak için de çalıştıklarını, yapılan bütün yatırımların bu amaca yönelik olduğunu söyledi. -Askeri alanın alınmasında sona gelindi- Birdal, Atatürk Havalimanı'nın şehrin ortasında kalması nedeniyle istedikleri ölçüde ve boyutlarda gelen talepleri karşılayacak bir fiziki büyümeye imkan vermediğini kaydetti. Askeri alanın alınması ve burada sivil tesislerin yapılmasıyla ilgili uzunca süredir görüşmelerin yapıldığına işaret eden Birdal, ''Artık burada sona doğru gelindi. Alınacak askeri kısma apron yapılacak. Apron kapasitesinde bir rahatlama olmasını amaçlıyoruz'' dedi. Birdal, askeri tarafta alınan araziye yapılacak paralel pistin uzunluğunun 1.900 metrede kaldığını, şu andaki pistin 2.600 metre olduğunu, bu nedenle birbirinden bağımsız paralel pist yapmaya imkan vermediğini kaydetti. -Trafik yüzde 25 kapasite artışı- Pistlerde yaptıkları hızlı çıkış taksi yollarının trafiği artırdığını, Atatürk Havalimanı'nda bir önceki yıla nazaran 2011'de yüzde 25 kapasite artışı sağladıklarını anlatan Birdal, ''Saatte 40 olan kapasiteyi 50'ye çıkardık. Bunun daha da yükseltilmesi için çareler arıyoruz. 2012'de bu kapasite biraz daha artırılmış olacak'' dedi. Birdal, Atatürk Havalimanı'ndan çok daha büyük kapasiteleri beklemenin şu an için mümkün olmadığını, buradaki değerlendirilecek her bir metrekareyi değerlendireceklerini ifade etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın şu anda olabildiğince efektif kullanıldığını, 2003'de bu havalimanında hiç trafik yokken bugün Türkiye'nin 3. en fazla trafiği olan havalimanı olduğunu vurgulayan Birdal, bu havalanında paralel pist üzerinde çalışıldığını, gerçekleştiğinde daha fazla trafiğe hizmet verecek bi durumda olacağını kaydetti. Birdal, ''Hem Atatürk Havalimanı, hem Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul'un, hatta Türkiye'nin hub'ı'' diye konuştu. -''Smart Projesi bitti''- Türkiye'deki radar ve hava trafik sistemlerinin yenilenmesini amaçlayan Hava Trafik Yönetimi Sistemlerinin Sistematik Modernizasyonu-Smart Projesinin bittiğini, bu proje kapsamında yer alan iki merkezden yönetilen hava trafiğinin tek merkezden yönetilmesinde son aşamaya gelindiğini anlatan Birdal, hava trafik yönetiminde herhangi bir eksiklik, emniyetsizlik ve gecikmenin söz konusu olmadığını söyledi. Birdal, yeni radarların alınması, 25 tane yeni radar istasyonunun yapılması, yüzey hareketleri radarının yerleştirilmesinin gerçekleştirildiğini, ancak yeni merkezlere taşınma konusunda son test çalışmalarının bitmesini beklediklerini kaydetti. Atatürk Havalimanı'nda yeni kuleyle ilgili montaj çalışmalarının da tamamlandığını, yeni kuleye geçileceğini ancak her iki kulenin birlikte çalışmayı sürdüreceğini bildiren Birdal, kulenin yıkılıp yerinin apron yapılmasına ilişkin projenin de 2012 yatırım programında yer aldığını belirtti. Sohbet toplantısında Genel Müdür Birdal'ın Devlet Hava Meydanları İşletmesindeki 30. hizmet yılı anısına da pasta kesildi.